Héctor Cavallero confirma su salida como director de Radio Nacional: “No tenemos el resultado que queremos”

El empresario y productor artístico Héctor Cavallero confirmó este jueves su salida como director de Radio Nacional, a 15 meses de asumir el cargo. “La decisión fue tomada en forma conjunta” con las autoridades, le confirmó a LA NACION.

“Es mucho el esfuerzo y no estamos teniendo el resultado que queremos. Hemos mejorado sensiblemente la radio, casi duplicamos la audiencia, achicamos costos. Son 102 emisoras en el país, es un gran trabajo y a mí me pesa la edad. Ya estoy grande”, destacó Cavallero, de 80 años, como parte del trabajo realizado desde fines de febrero de 2024 a esta parte. Pese a que aún no hay una confirmación oficial, el exdirector artístico de Radio Rivadavia Fernando Subirats suena como su reemplazante.

-Asumiste hace menos de un año y medio con la idea de darle mayor difusión, de hacer crecer a Radio Nacional y, a la vez, achicar costos. ¿Lo estabas logrando en la medida en que pensabas?

-No es fácil porque los distintos gobiernos fueron sumándole gente. Nosotros no, porque yo no tomé absolutamente a nadie. Pero al ir sumando personal a lo largo de los años, se llegó una cifra enorme de gente cobrando sueldos todos los meses: era un costo enorme . Nosotros fuimos achicando en todos los lugares donde se podía, donde la gente estaba dispuesta a hacer un retiro voluntario, buscando los mejores profesionales, achicamos horas extras, achicamos días complementarios, transmisiones en exteriores, todas las cosas que fueran incrementando el costo. Eso lo logramos, fue muy importante.

Héctor Cavallero había asumido en la dirección de Radio Nacional en febrero de 2024 NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

-¿Vos decidiste dar un paso al costado?

- Lo decidimos en conjunto, y dije que cuando tuvieran a la persona para ocupar mi lugar, yo me voy .

-O sea, que estás esperando eso, pero tu salida es definitiva.

-Exacto.

-¿Tu idea es retirarte de la escena para descansar o tenés proyectado seguir en la actividad privada?

-Yo tengo una actividad enorme... Ahora estoy haciendo una obra de teatro, Cuando Frank conoció a Carlitos. También trabajo con el grupo Corporación América, con la orquesta de Aeropuertos Argentina, que hace un trabajo social de mucha trascendencia porque todos los chicos son surgidos de barrios carenciados y son excelentes músicos. Es decir, que tengo actividad plena.

-¿Hay algún proyecto que te hubiera gustado llevar adelante con Radio Nacional que no fue posible de realizar?

-No, porque es muy difícil porque se necesita mucha plata, hay para poner toda la tecnología que necesitan las 102 radios, es una inversión enorme y creo que, en este momento del país y la economía, no es una prioridad invertir en los medios. Para mí los medios culturales son fundamentales, pero cuando no tenés la plata no la tenés, y si bien estamos entre las seis radios principales de Buenos Aires y compitiendo en casi todo el país, el esfuerzo es muy grande y no podemos mejorar la infraestructura, no podemos aumentar la difusión de los medios... Claro, con plata hubiera sido distinto. Yo creo que sí. Pero no está, no hay. Y no está en la política del Gobierno invertir en otras causas que no sean las de reducir la inflación y lograr el equilibrio fiscal.

-¿Trabajaste con libertad en este tiempo, pudiste hacer lo que querías?

-Nunca tuve bajada de línea. Lo que me propuse era no hacer una radio política tipo 678, sino hacer una radio cultural, deportiva, musical, que tuviera la intención de entretener. Todo eso lo logramos. Tengo una programación con Diego Ramos en la mañana, después tengo a Hugo Macchiavelli, tengo buenos informativos, tengo segmentos deportivos, entretenimiento...

-¿Cuándo se definiría tu reemplazo y tu salida definitiva?

-En este mes, en estas semanas.

Un hombre ligado al espectáculo y los medios

Hijo de una modista de alta costura y de un empresario gráfico, a lo largo de su larga trayectoria Cavallero se movió en el mundo del espectáculo como pez en el agua. Comenzó su carrera en 1972. Produjo desfiles de modas, trajo a Michael Jackson, Gloria Gaynor, Liza Minelli, Luciano Pavarotti y Chick Corea a la Argentina, pero también fue uno de los productores de la película La Mary (1974), dirigida por Daniel Tinayre. Asimismo, impulsó las carreras de Susana Giménez, Ricardo Darín y Araceli González, e incluso formó parte de la organización de la primera gira de Luis Miguel en Buenos Aires: “Le presté a Hugo López, su representante, los músicos de Valeria Lynch para que pudiera hacer su primer show en el Coliseo”, contó alguna vez.

Héctor Cavallero, en la conferencia de prensa que brindó Luciano Pavarotti durante una de sus visitas al país, en 1995

Fue mánager de artistas como Valeria Lynch (quien fue su pareja y con quien tuvo dos hijos), Alejandro Lerner, Los Nocheros, Leonardo Favio, Maximiliano Guerra e Iñaki Urlezaga.

Entre los grandes hitos de su carrera, está haber propiciado en 1992 el reencuentro del grupo Serú Girán, que realizaron dos muy exitosos shows en el Estadio Monumental. Algo más alejado del mundo del espectáculo, entre 2001 a 2009 se desempeñó como presidente del área de marketing del Club Atlético River Plate.

En los últimos años, Cavallero estuvo ligado a la UADE, en donde se desempeñó como director de la Licenciatura en Artes Escénicas y también como miembro del Consejo Asesor de la Licenciatura en Medios de Entretenimiento y Comunicación. También supo trabajar en Radio Mitre y Del Plata, aunque la convocatoria para dirigir Radio Nacional, en 2024, lo tomó por sorpresa. “Están tan locos que me terminaron llamando a mí”, confesaba a LA NACION en su momento. “Me llamó el interventor (Diego Martín Chaher), me dijo que había pensado en mí para ocupar este lugar y reconozco que me atrajo el desafío. Ya estoy grande, pero reconozco que me divierte todo esto. Espero tener la capacidad para llevar adelante mi tarea”, agregaba.

“Yo quiero que sea una radio de todos los argentinos, una radio plural. No me interesa hacer una radio militante, que es lo que sucedía antes y que me parece una locura. Tampoco me interesan los periodistas militantes, yo creo en el periodismo”, reconocía Cavallero. “Es cierto que lo mío no estuvo vinculado directamente con la radio, pero el mundo del espectáculo está ligada a ella. La radio siempre fue un complemento de lo que hacía”, añadió.