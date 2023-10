escuchar

Tres argentinos armados y con antecedentes penales fueron detenidas en el paso fronterizo San Ignacio de Loyola, que conecta Clorinda, Formosa, con José Falcón, Paraguay, informaron hoy fuentes de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Las detenciones fueron concretadas en el marco de controles de tránsito internacional cuando los argentinos intentaban ingresar al país. En esas circunstancias, los agentes inspeccionaron el vehículo, con patente argentina, procedente del país vecino en el que viajaban los argentinos. El conductor, al ser interrogado, refirió: “Soy Uber, estoy llevando a la pareja que está atrás”.

Los voceros indicaron que el dato llamó la atención de los guardas, ya que el uso de ese tipo de servicios de transporte no es habitual para distancias largas.

El arma y las balas que tenía uno de los argentinos en su poder.

El nerviosismo de los pasajeros aumentó a medida que avanzaba la fiscalización del rodado. El momento más tenso se dio cuando los agentes aduaneros pidieron inspeccionar un objeto que parecía una agenda, que uno de los hombres llevaba sobre sus piernas, sujetándolo con fuerza.

“ Son objetos personales, no voy a mostrar nada ”, respondió el pasajero, inicialmente, ante el requerimiento. Sin embargo, tras una segunda solicitud, accedió a abrir el accesorio. Dentro del estuche había un arma de fuego marca Bersa, calibre 9 mm, de industria argentina.

El revólver tenía una inscripción que alertó a los guardas aduaneros: “Policía de la Provincia de Buenos Aires”. También transportaba seis balas calibre 9 mm recubiertas con teflón, conocidas como “mata policía” por su fama de atravesar chalecos antibalas. Llevaban, además, un cargador con capacidad para 25 proyectiles, elemento que se encuentra prohibido por ley.

“No me quemes, no soy poli. La llevo por las dudas”, dijo el portador del arma con desesperación. Sin embargo, los inspectores aduaneros corroboraron que todos los ocupantes del automóvil tenían antecedentes penales. Incluso, uno de ellos tenía una condena por tráfico de drogas. La información sobre el arma reveló que había estado involucrada en una causa por robo, investigada por la Fiscalía N° 6 de Villa Gesell, a cargo de la Dra. Verónica Zamboni.

Dadas las múltiples irregularidades observadas, los agentes aduaneros secuestraron el arma y las municiones. Sin embargo, cabe señalar que para importar materiales controlados como armas de fuego y municiones es necesario solicitar la autorización de la ANMaC. Tal permiso no había sido tramitado para el arma en cuestión. La Justicia, además, ordenó la detención de los tres ocupantes del rodado .

En la causa intervino el Juzgado Federal 1 de Formosa, a cargo de Pablo Morán, quien ordenó las diligencias de rigor y la detención de los tres sospechosos.

