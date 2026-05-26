Preocupación por una nueva modalidad de robo de iPhones en Londres, con extorsión incluida

En las calles de Londres, el robo de celulares dejó de ser un simple delito y un inconveniente para transformarse en una aterradora posibilidad de extorsión digital y acoso psicológico. Lo que comienza con un arrebato físico, a menudo perpetrado por delincuentes en bicicletas eléctricas, escala rápidamente a una pesadilla donde las víctimas enfrentan amenazas de muerte para que desbloqueen sus dispositivos.

La trampa del bloqueo de iCloud

El objetivo central de los criminales es lograr el desbloqueo de iCloud o “Activation Lock” de Apple. Esta medida de seguridad (que tiene su equivalente en Android) evita que alguien pueda restablecer el contenido del teléfono para dejarlo vacío (el formateo de fábrica) y listo para su reventa en el mercado; como el teléfono mantiene los datos del dueño original, solo sirve para el desguace y la venta de piezas como repuestos.

Pero desde 2024 algunas de esas partes también tienen Activation Lock integrado, y al usarse como repuesto muestran un aviso en el equipo nuevo de que provienen de un dispositivo reportado como robado.

Para maximizar sus ganancias, los ladrones londinenses adoptaron una táctica agresiva, según reporta el New York Times: amenazar a los dueños para que desvinculen sus iPhones de sus cuentas de Apple ID.

Una vez que el teléfono fue robado, las víctimas comienzan a recibir mensajes inquietantes, a veces enviados desde sus propios números robados o a través de aplicaciones de mensajería; muchas veces los mensajes los recibe la persona que figura como contacto si el celular fue encontrado por alguien en la calle.

Estos mensajes exigen que se elimine el dispositivo de la función “Find My” (Encontrar mi iPhone). Para lograrlo, los delincuentes utilizan desde tácticas de persuasión, haciéndose pasar por el soporte técnico de Apple, hasta métodos más intimidantes, que incluyen el envío de videos de hombres armados.

También envían mensajes avisando que el celular será vendido en el mercado negro, que toda la información quedará expuesta a un nuevo comprador, y que “por su seguridad” lo mejor es que haga un borrado remoto (con liberación incluida) del dispositivo.

Un mercado negro global

Esta modalidad no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de una operación sofisticada con ramificaciones internacionales. En 2024 se reportaron 81.000 celulares robados en Londres; en 2025 fueron 71.000.

Los registros indican que miles de estos teléfonos terminan en redes que envían los dispositivos al extranjero. Testimonios de víctimas han permitido rastrear sus teléfonos hasta centros de telecomunicaciones en China y Hong Kong, donde se procesan para su reventa masiva, siempre que hayan sido liberados mediante amenazas o técnicas de ingeniería social.

La policía de Londres enfrenta una batalla complejísima. La naturaleza digital de estas amenazas, que a menudo involucra servidores y perpetradores ubicados en el extranjero, genera complejidades jurisdiccionales que dificultan las investigaciones. Además, la fragmentación en el reporte de estos crímenes a menudo deja a las víctimas sin una respuesta coordinada.

Expertos en seguridad y el soporte técnico de Apple son enfáticos: bajo ninguna circunstancia se debe eliminar el bloqueo de iCloud a petición de un tercero tras un robo. Hacerlo es la única forma que tienen los ladrones de obtener un beneficio completo del dispositivo y fomenta que el ciclo de robos continúe. Se recomienda el uso de contraseñas robustas, autenticación biométrica y mantener siempre activadas las funciones de borrado remoto para proteger la información personal antes de que caiga en manos equivocadas.