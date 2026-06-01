Detuvieron in fraganti a dos delincuentes con antecedentes cuando intentaban robar una casa en la Ciudad

Dos hombres con antecedentes por delitos contra la propiedad fueron detenidos cuando intentaban cometer un robo en una vivienda situada en el barrio porteño de Villa Lugano.

Los sospechosos fueron sorprendidos por la Policía de la Ciudad dentro del inmueble y quedaron a disposición de la Justicia acusados de tentativa de robo bajo la modalidad de escruche, es decir, aprovechando la ausencia de los habitantes de ese hogar.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre movimientos sospechosos en una propiedad situada sobre la colectora de la avenida General Paz al 11.200. Según la denuncia, varias personas habrían ingresado sin autorización a una casa que se encontraba deshabitada y ofrecida a la venta.

Ante la alerta, efectivos de la División Investigaciones Comunales 9 se desplazaron al lugar junto con personal de la Comisaría Vecinal 9B. Al arribar, los policías comenzaron a inspeccionar el perímetro de la vivienda y detectaron rápidamente la presencia de uno de los sospechosos oculto entre la vegetación del patio delantero.

Cuando los efectivos le dieron la voz de alto para identificarlo, el hombre reaccionó de manera hostil, comenzó a insultar al personal policial y adoptó una actitud agresiva. Finalmente fue reducido y detenido en el lugar.

Sin embargo, la situación no terminó allí. Los investigadores sospechaban que podía haber más personas dentro de la propiedad, por lo que resolvieron realizar una inspección más profunda. Como la puerta principal estaba cerrada y no había habitantes del inmueble presentes, los policías ingresaron al terreno tras saltar la reja de acceso.

Durante el recorrido observaron diversos indicios que evidenciaban una intrusión reciente. En uno de los sectores del inmueble encontraron una estructura improvisada compuesta por un pallet apoyado contra una pared, utilizada como escalera para acceder al techo de la vivienda.

La inspección permitió determinar que los intrusos habían logrado llegar hasta un ático situado en la parte superior de la propiedad. La puerta de acceso se encontraba abierta y el interior aparecía completamente revuelto, señal de que los delincuentes habrían estado revisando pertenencias y buscando objetos de valor para sustraer.

Los efectivos continuaron con la búsqueda y pocos minutos después localizaron a un segundo sospechoso oculto detrás de unas plantas y cubierto parcialmente con una madera, en un intento por evitar ser descubierto. El hombre fue reducido sin que se registraran incidentes y posteriormente trasladado fuera del inmueble.

Fuentes policiales informaron que ambos detenidos son mayores de edad y cuentan con antecedentes por delitos contra la propiedad, circunstancia que fue constatada tras la verificación de sus identidades en las bases de datos judiciales.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 18, que dispuso la detención de los dos imputados y el avance de las actuaciones correspondientes por tentativa de robo bajo la modalidad en ausencia de moradores.