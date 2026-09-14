Fue detenido otro empleado de la Legislatura de Córdoba acusado de abuso sexual

CÓRDOBA.- Un nuevo escándalo sacude a la Unicameral de Córdoba por otro caso de un empleado detenido después de haber sido imputado de abuso sexual continuado en concurso ideal con el delito de promoción de corrupción de menores calificada. Se trata de Omar Manuel Ludueña, quien desde 2015 es empleado de planta del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR).

Hace poco más de un mes hubo otra situación conflictiva con el legislador del peronismo cordobés Ramón “Cañito” Flores, quien renunció a su banca el 30 de agosto pasado. Lo hizo en medio del escándalo que se generó por la detención de José Aníbal Villarreal, quien era su asesor en la legislatura en medio de una investigación por grooming y abuso sexual en Villa de María de Río Seco, en el norte de Córdoba donde hay cinco víctimas de entre 13 y 14 años.

Villarreal está acusado de grooming y abuso sexual con acceso carnal reiterado y promoción de corrupción de menores.

Ludueña fue detenido el viernes pasado en Córdoba cuando se presentó con su defensor Mario Rey en el Polo de la Mujer. Sobre sus espaldas pesaba una orden de captura librada por la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, Ingrid Vago. Lo habían ido a buscar a su domicilio, pero no estaba.

Las denuncias contra Ludueña datan de agosto pasado cuando primero sus dos hermanas de crianza se presentaron en la Justicia para afirmar que habían sido abusadas. Una dijo que fue atacada sexuales entre los 3 y los 14 años; y la otra cuando tenía 14 años, entre 2016 y 2017.

El caso trascendió en los últimos días cuando los dirigentes radicales reconocieron haber conocido las denuncias y haberse puesto a disposición de las víctimas además de haber pedido el apartamiento de Ludueña del cargo.

Rey aseguró que su cliente es inocente y consideró que “la orden de detención es incomprensible”. Planteó que el motivo es “aparentemente, por un hecho de 2017 “que llegó hasta la Cámara Gesell y como no dio ningún elemento que fuera satisfactorio para sostener una denuncia no continuó esa investigación”.

La actual concejala de la UCR Elisa Caffaratti era legisladora provincial cuando en 2011 Ludueña comenzó a trabajar como colaborador suyo. En 2015 quedó incorporado como empleado de planta permanente. Antes de ser apartado cumplía tareas con Alejandra Ferrero, titular del interbloque Juntos por el Cambio en la Unicameral.

El peronismo cordobés cruzó a la UCR por entender que aprovecharon el escándalo Flores y demoraron en reaccionar ante estas denuncias.

El legislador Facundo Torres sostuvo: “Durante días algunos radicales se creyeron fiscales, jueces y dueños de la moral. Señalaron, condenaron y exigieron expulsiones, suspensiones y hasta juicio político antes de que la Justicia se pronunciara”.

En esa línea, agregó “sostuvieron una y otra vez que la responsabilidad política no terminaba en quien estuviera directamente involucrado, sino que también alcanzaba a quienes integraban sus filas y a quienes los cobijaban. Ese fue el criterio que eligieron, esa fue la vara que fijaron”.