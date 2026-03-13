Fue víctima de un robo, agarró una pistola y al perseguir a los ladrones mató a un policía

CÓRDOBA.- Tres meses le faltaban para jubilarse al suboficial Luis “Bicho” Azábal, quien murió de un balazo luego de que un vecino lo habría confundido con un ladrón en el marco de un operativo en barrio Villa Belgrano, al norte de esta ciudad. El Gobierno provincial resolvió tres días de duelo y bandera a media asta. El autor del disparo, quien tenía tres armas sin autorización, recuperó la libertad pocas horas después de la muerte del policía, aunque quedó imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

En la noche del jueves, varios policías -entre los que estaba Azábal- llegaron a una vivienda de Juan Nepper al 5900 de barrio Villa Belgrano después de que se activara la alarma comunitaria. Las primeras investigaciones dan cuenta de que dos delincuentes habrían entrado a la casa, amenazado a los ocupantes con un cuchillo para exigir dinero.

Los ladrones escaparon cuando sonó la alarma comunitaria y llegó la policía. Salieron por los techos, llevándose algunos objetos de valor y unos US$ 1000. Siguen prófugos.

Paolo Zambelli, la víctima del robo y que estaba en su casa con su esposa, se desató y salió del hogar con una pistola 9 milímetros. Según dijo su abogada, creyó que los ruidos que escuchaba señalaban la posición de los delincuentes y disparó. En realidad, era el movimiento de los policías.

Uno de los balazos alcanzó a Azábal en la clavícula, por arriba de la altura del chaleco antibalas que llevaba. El recorrido del proyectil afectó su corazón. Aunque fue trasladado al sanatorio Allende, muy cerca del lugar de los hechos, pero falleció en la cirugía.

La causa está en manos del fiscal Víctor Chiapero (reemplazo en la fiscalía de Jorgelina Gutiez, de licencia), quien imputó a Zambelli de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. La defensa del hombre pidió que se cambie la carátula a “exceso en legítima defensa”.

Zambelli tiene 39 años. En su casa tenía tres armas de fuego, dos de puño y una escopeta. De acuerdo al comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal, no tenía los permisos de tenencia. El disparo mortal fue efectuado por una pistola Glock 9 milímetros.

Mónica Pico, defensora del imputado, aseguró que es tirador deportivo. Señaló que su cliente le precisó que subió al primer piso “para buscar más dinero para darle a los ladrones, y bueno, en eso él ve que estaba manoseando a la mujer, entonces agarra un arma, no me ha precisado dónde estaba, y dispara pensando que le disparó a uno de los ladrones. Él no sabía que era un policía. Pensaba que era uno de los ladrones”.

Los dichos de la abogada refiriéndose a lo hablado con su defendido no coinciden con las descripciones del parte policial. La Justicia avanza en la investigación.

Azábal, de 56 años, llevaba 23 años como policía y era, además, profesor en la Escuela de Suboficiales, donde dictaba la cátedra de Defensa Personal Policial. Estaba casado y tenía dos hijas, una radicada en el exterior. Practicaba running y ciclismo.

El gobernador cordobés, Martín Llaryora, expresó su pesar por la muerte del uniformado al publicar un mensaje en las redes sociales: “La gran familia policial y toda la institución despiden con profundo dolor a un uniformado respetado, con más de 20 años de servicio, que honró su vocación con responsabilidad, compromiso y entrega a la comunidad. En homenaje a su trayectoria y en señal de respeto a su memoria, he dispuesto tres días de duelo provincial, durante los cuales las banderas del Centro Cívico permanecerán a media asta”.