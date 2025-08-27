Golpe al delito: 17 arrestos y 80 allanamientos en un operativo que coordinado por dos provincias

Diecisiete personas fueron detenidas y se realizaron más de 80 allanamientos en distintos barrios y localidades de Córdoba, en el marco de una serie de investigaciones por robos y estafas ocurridos en esa provincia y en Salta.

Los procedimientos se llevaron a cabo de manera coordinada entre fuerzas de seguridad de Córdoba y Salta, con el objetivo de desarticular grupos dedicados a entraderas, robo de vehículos y estafas telefónicas. Según informaron fuentes oficiales, los sospechosos actuaban en diferentes estructuras y con modalidades propias, lo que motivó la ejecución simultánea de los operativos.

Entre los delitos que se les imputan figuran asociación ilícita, robo calificado, estafas reiteradas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las organizaciones criminales perpetraban asaltos a mano armada, robaban vehículos, y realizaban estafas telefónicas y por redes sociales

Por un lado, en los barrios cordobeses Estación Flores y Villa Libertador, personal del Departamento Robos y Hurtos de la Policía de Córdoba detuvo a dos hombres de 32 y 37 años, ambos con frondosos antecedentes, acusados de ser los autores de una entradera en una vivienda de un barrio cerrado situado en la capital de Salta.

El asalto había sido cometido a mano armada y los ladrones se habían llevado dinero en efectivo y distintos objetos de valor. Los investigadores detallaron que los sospechosos operaban siempre bajo la misma modalidad y ya estaban bajo la lupa por delitos similares cometidos en los últimos años.

En los operativos estuvieron presentes el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros y el ministro de Seguridad de Salta, Gaspar Javier Solá Usandivaras

Otro de los operativos desplegados se concentró exclusivamente en el delito de sustracción sistemática de vehículos. En este contexto, efectivos del Departamento de Sustracción de Automotores realizaron allanamientos en los barrios cordobeses Santa Isabel, Argüello, Parque Capital, Villa Libertador, Nuestro Hogar 3 y Comercial, donde fueron aprehendidos ocho delincuentes cordobeses: seis hombres y dos mujeres.

Según informaron fuentes oficiales a LA NACION, los acusados alquilaban autos en distintas agencias de la provincia de Salta y nunca los devolvían. Tras una ardua investigación, las autoridades pudieron verificar que varios de esos rodados estaban en la provincia de Córdoba y hasta en territorio boliviano, lo que evidencia el alcance regional de la maniobra. Durante los allanamientos, además, la policía secuestró 1,5 kilos de marihuana, lo que abrió otra línea judicial por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En total se detuvieron a 17 delincuentes

El tercer eje de los operativos se centró en el establecimiento penitenciario N°6 de Río Cuarto, donde investigadores del departamento de Delitos Económicos detectaron que en cinco celdas se organizaban estafas telefónicas, incluso a través de redes sociales, contra víctimas salteñas. Todo ello bajo la promesa de vender productos que no existían: los reclusos obtenían transferencias y se quedaban con el dinero.

Este último esquema delictivo funcionaba con colaboradores externos, conocidos en la jerga policial como “mulas digitales”, que servían de nexo para mover los fondos de manera encubierta. Con esa pista, se allanaron domicilios situados en la localidad de Las Perdices y viviendas del municipio de General Cabrera. En total, por esta modalidad, fueron arrestadas siete personas, que quedaron a disposición de la Justicia.

Los 80 allanamientos fueron realizados el 26 de agosto en diferentes inmuebles en la provincia de Córdoba

Los 17 detenidos, entre ellos hombres y mujeres de distintas edades, no formaban parte de una misma organización, sino de bandas criminales diferentes, que operaban con modalidades propias en Córdoba y Salta. Ahora, se encuentran imputados por delitos que van desde asociación ilícita, robo calificado y estafas reiteradas, hasta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación continuará con distintas líneas abiertas: identificar si existen otros integrantes prófugos vinculados a cada una de las estructuras desbaratadas, y reconstruir el flujo financiero de los bienes obtenidos ilegalmente, así como el destino final de los vehículos robados que fueron localizados en Córdoba y hasta en Bolivia.

El despliegue de los diferentes allanamientos fue supervisado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, junto a su par salteño, Gaspar Javier Solá Usandivaras. Estuvieron presentes el jefe de la Policía de Córdoba, Leonardo Gutiérrez; el subjefe de la Policía de Córdoba, Marcelo Marín; el director general de Investigaciones Criminales, Alberto Bietti.

También participaron autoridades de la fuerza salteña como el jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía, Diego Yapo, y el titular de la división Sustracción de Automotores, Gavino Barboza.

Tras las detenciones, el ministro de Seguridad cordobés destacó la magnitud del procedimiento: “Pudimos desarticular distintas bandas que operaban en Córdoba y en Salta con diversas modalidades: desde asaltos a mano armada en domicilios, tráfico de vehículos robados, hasta estafas telefónicas”.

Quinteros remarcó que este tipo de investigaciones requieren del trabajo fuertemente articulado entre los ministerios de Seguridad de ambas provincias, las justicias provinciales y las fuerzas policiales. “Claramente, estos delincuentes creían que gozarían de impunidad, por la mecánica de estos delitos que eran ejecutados en otros distritos, pero por un fuerte y serio trabajo tanto de la Justicia como de las áreas de Investigación Criminal de la Policía de Córdoba y de Salta, los localizamos, fuimos a buscar, y hoy están presos”, concluyó.