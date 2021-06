Golpe al robo vehicular: recuperan un millonario lote de autopartes

La Policía de la Ciudad secuestró más de 3700 autopartes de procedencia ilícita al cabo de 11 allanamientos realizados en locales y propiedades particulares en la Capital y el conurbano, lugares que funcionaban como centro de acopio y comercialización. Solo en un domicilio, en el barrio porteño de Caballito, fueron decomisadas 250 piezas, presuntamente provenientes del desguace de autos robados, que se ofrecían y vendían a través de Internet. Se calcula que el valor del material incautado asciende a unos 50 millones de pesos.

Fue tras una investigación de más de nueve meses que la División Sustracción de Automotores, dependiente del Departamento Delitos Contra la Propiedad de la Policía de la Ciudad, realizó los procedimientos, con la cooperación de personal del Programa de Lucha contra la Comercialización de Autopartes Ilegales, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana.

En total, quedaron imputados cinco hombres por infracción a la Ley 25.761 (comercialización y/o acopio de autopartes ilegales). El producto del operativo fue presentado este mediodía en una conferencia de prensa encabezada por el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, que está a cargo, además, del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad; el secretario del área, Marcelo D’Alessandro, y el fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional, Martín López Zavaleta.

Según se informó, el juzgado en lo Criminal y Correccional N°42 dictó nueve órdenes para allanar comercios y domicilios en la Capital y en el partido de San Miguel, donde operaba una organización dedicada a robar, especialmente, ruedas de vehículos estacionados en la vía pública.

Los procedimientos se hicieron en tres gomerías, un depósito de cubiertas y llantas, dos talleres de reparación de llantas y tres viviendas particulares, donde se hallaron neumáticos, herramientas y accesorios de procedencia ilegal. Fueron incautadas 1712 llantas, 923 cubiertas, 24 ruedas armadas, tuercas de seguridad, ocho llaves cruz y palancas sacatuercas, tres notebooks, tres teléfonos celulares y documentación relacionada con la compra y venta de neumáticos.

A un valor de mercado, se estima que lo secuestrado en este lote asciende a 23 millones de pesos.

Los integrantes de la banda delictiva robaban neumáticos de vehículos estacionados en la vía pública y luego se los entregaban a dueños de gomerías para que sean ofrecidos a clientes a un costo menor que el original. Con las llantas, el mecanismo era derivarlas a un taller de reparación y después se colocaban a la venta en diferentes locales. Por esta causa, quedaron imputadas tres personas por infracción a la Ley de Autopartes.

Corredor Warnes

Siguiendo la misma línea de investigación, los detectives de Sustracción de Automotores determinaron que en un taller mecánico ubicado en Muñecas al 900, Villa Crespo, había un acopio de autopartes de origen presuntamente ilegal que iban a ser vendidas como repuestos. Con orden del fiscal Miguel Ángel Ramón Kessler y aval de la jueza María Luisa Escrich se realizó un allanamiento que concluyó con el secuestro de 15 cigüeñales, 20 amortiguadores, 30 ópticas, 3 paragolpes, 5 guardabarros, 3 capots, 3 portones traseros, 24 cubiertas, 17 tapas de cilindros, 42 espejos eléctricos, 14 llantas, 8 ruedas completas y 1 block de motos, tratándose de piezas usadas sin su correspondiente respaldo legal.

El dueño del taller fue identificado e imputado en la causa por la tenencia de las autopartes, que fueron decomisadas.

Otro de los procedimientos tuvo como epicentro un taller de la calle Tres Arroyos al 1400, en Caballito, que tenía conexión oculta con un amplio galpón lindero en el que se escondían 416 paragolpes, 72 puertas, 31 portones traseros, 64 capots y tapas de baúl, 128 guardabarros, 75 ópticas, 47 faros traseros, tres techos solares, un techo completo, 24 radiadores, 3 cajas de velocidad, 7 tapas de cilindro, 25 torretas con amortiguador y un eje trasero.

Además, los efectivos hallaron un capot grabado con un dominio con pedido de secuestro activo de fecha 27 de setiembre del año pasado, otras dos autopartes de carrocería con RVA (Registro de Verificación de Autopartes) erradicado o suprimido, una puerta con orificio de impacto de bala y un vehículo dado de baja en proceso de desarme.

El fiscal Manuel Pagano Mata dispuso notificar de la imputación al responsable del taller, un hombre de 47 años, y el traslado del material incautado -requirió de varios camiones para hacerlo- al depósito de la Policía de la Ciudad situado en Ferré al 2800, de Villa Soldati, donde hoy se presentó el resultado de los operativos.

“Estamos dándoles otro golpe duro a las mafias, en este caso, de venta de autopartes; desarticulamos un doble delito: el primero, que tiene por víctima a las personas que salen de su casa y encuentran que a su auto le falta una llanta, las tuercas de ajuste, una rueda y demás partes de su vehículo, y el segundo es el de la comercialización ilegal de estas partes, que genera también un daño a la buena fe de quien va a comprar una autoparte, una rueda, una goma, una llanta”, dijo Santilli en la conferencia de prensa.

“En la Ciudad de Buenos Aires tenemos que poder vivir en paz, vivir con tranquilidad, entender que los que tienen que estar preocupados son estos delincuentes, que erosionan y lastiman nuestras pertenencias”, agregó. Resaltó especialmente el caso de la puerta con un orificio de bala, signo inequívoco del hecho criminal detrás de la autoparte puesta ilegalmente a la venta: “En algunos casos, como el que se ve, con una bala en alguna puerta del vehículo, te pueden hacer perder la vida; estos delincuentes no tienen que estar más en la calle, los victimarios tienen que estar donde deben estar, a disposición de la Justicia, y las víctimas, recuperando sus pertenencias y sus valores”, concluyó el jefe de gobierno.

“Para nosotros es importantísimo desbaratar estas bandas. Once allanamientos en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, ocho personas imputadas y puestas a disposición de la Justicia. Los delincuentes presos, donde deben estar, y así los ciudadanos pueden tener la tranquilidad de poder salir, gracias al trabajo del equipo la Policía de la Ciudad que quiero destacar”, dijo Marcelo D’Alessandro.

Agregó: “Nosotros hacemos este tipo de trabajos: vamos a la prevención, investigamos los hechos que se cometen, pero también vamos contra la económica del delito. Porque, como bien marcaba Diego, acá tenemos un ejemplo de una de las puertas, que tiene un disparo. Estos son hechos de sangre, como se les suele decir, porque hoy la tecnología que tienen los vehículos no permite que se los lleven, sino que esto es posible cuando su propietario está dentro”.

El fiscal general López Zavaleta, en tanto, opinó: “Lo importante es recalcar, en ese momento, el trabajo coordinado que se ha hecho entre la Policía de la Ciudad en general, pero en este caso la División Sustracción del Automotor, y el Poder Judicial, en este caso representado por el fiscal Rodrigo Pagano Mata y el juez Alejandro Villanueva. Cuando el Poder Judicial y las fuerzas policiales trabajan de manera coordinada no hay organización criminal que pueda enfrentarse, y este es el ejemplo de ello. Pero no solamente este operativo, porque se vienen haciendo operativos semana a semana contra este tipo de flagelo. En definitiva lo que hay que demostrar es la potencia que tiene el Estado cuando actúa de manera coordinada, no hay organización criminal que pueda enfrentársele y esta es la demostración cabal de eso, así que mi agradecimiento a la fuerza policial y mi agradecimiento también a las autoridades judiciales que intervinieron en el caso”

Estadísica

Durante el año 2020, en plena pandemia, el secuestro de autopartes aumentó un 65% respecto al año 2019.

Así, mientras que el total de autopartes secuestradas en 2020 fue de 312.474, el total de autopartes secuestradas en 2019 fue de 190.004.

En lo que respecta a 2021, en el período de enero a mayo, el aumento de secuestro de autopartes fue del 128 por ciento.

Mientras que entre enero y mayo de 2021 se secuestraron 29.439 autopartes, en el mismo período de 2020 fueron 12.923.

