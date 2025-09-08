Golpe comando en Mar del Plata: en 90 segundos robaron $20.000.000 de una estación de servicio

MAR DEL PLATA.- Por cronómetro fueron 90 segundos exactos desde el momento en que llegaron a la playa de estacionamiento de la estación de servicio hasta que el vehículo emprendió la fuga. Incluso efectuaron un par de disparos al aire como para amedrentar al personal que había quedado encerrado en una oficina.

Veloz, preciso y efectivo. Así fue este asalto cometido por cinco delincuentes que actuaron encapuchados y en plena madrugada se llevaron casi $20.000.000 en efectivo de una estación de servicio que se encuentra frente a uno de los extremos del Parque Municipal de Deportes, a menos de 1000 metros del Estadio Mundialista.

Los asaltantes llegaron en un Volkswagen Gol blanco, redujeron a los empleados del turno y, en menos de diez segundos, uno de ellos ya golpeaba con un ariete la puerta de la dependencia donde se resguardaba la recaudación del punto de venta de la petrolera Puma, en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Jacinto Peralta Ramos.

Bastaron una decena de golpes para que la puerta cediera. Los ladrones se turnaron para entrar en la sala y salieron con los bolsos que habían llevado, ahora cargados con una gran cantidad de billetes .

La herramienta utilizada es similar a las que emplean las fuerzas de seguridad para allanar propiedades y abrirse paso durante procedimientos judiciales.

Los asaltantes no hirieron a los empleados de la estación, pero actuaron con firmeza e intimidación. Los obligaron a encerrarse y, a punta de pistola, les advirtieron que no intentaran intervenir.

Esta estación de servicio tiene un servicio de cafetería y autoservicio durante las 24 horas. Al momento en que llegó este grupo comando no había clientes en el lugar.

Todo quedó grabado por cámaras de seguridad del lugar, material que fue aportado a la causa que lleva adelante el fiscal Mariano Moyano. Por el momento no hay avances en términos de identificación y captura de los autores.

Se solicitó el aporte de las cámaras del Centro de Monitoreo (COM) municipal, cuya base está a menos de 500 metros del lugar del robo, y también de dispositivos instalados en viviendas y comercios de la zona. El objetivo es reconstruir la ruta de fuga, identificar el vehículo y obtener algún detalle que permita reconocer a los autores del hecho.

Mar del Plata: cinco delincuentes armados asaltaron una estación y se llevaron $20.000.000

El alto grado de profesionalismo demostrado por estos delincuentes lleva a recordar otro robo de similares características cometido hace poco más de un mes. Fue el 4 de agosto en la distribuidora Gas Amarilla, hasta donde llegaron cinco personas y poco antes de mediodía, también a punta de pistola, lograron un botín de $25.000.000. Esta empresa tiene su depósito y oficinas en el kilómetro 5,5 de Ruta 88, entre Mar del Plata y Batán, y los autores del asalto nunca fueron identificados.

Ambos casos son de los más osados que se hayan registrado en el distrito en los últimos tiempos y dan una referencia y magnitud del escenario que ofrece el distrito por estos días, con algunos hechos de inseguridad, de alto vuelo y notable nivel de organización y logística.

En la pesquisa no deja de sorprender la decisión con que este grupo comando llegó a la estación de servicio y fue en busca de la oficina donde se depositaba y acopiaba la recaudación en efectivo. Por eso se sospecha que hicieron inteligencia previa o tuvieron una información muy fina sobre las características del lugar y sus medidas de seguridad.