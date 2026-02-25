Menos de un mes preso: disparó 180 balazos contra la casa de un vecino y lo excarcelaron

Para terminar con la disputa que mantenía con un vecino, Matías Peralta convocó a tres cómplices y decidió ir hasta la casa para balear el frente de la vivienda.

El 11 de enero, a las 5, Peralta y sus cómplices dispararon 180 balazos contra el frente de la casa de Tiziano Benjamín Brandan y de otras viviendas. Fueron cuatro ataques en pocos minutos. En el primer hecho realizaron 150 disparos. Los peritajes determinaron que hubo varias bocas de fuego y que los agresores llegaron en tres vehículos.

Un mes después, Peralta fue detenido y acusado de cuatro casos de abuso de armas de fuego. Cuando efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires registraron su vivienda, hallaron una granada de humo similar a las que utilizan las fuerzas de seguridad. Por ese motivo, el Ministerio Público agravó la imputación.

Sobre Peralta pesaba, además, una condena de un año y cuatro meses de prisión por portación ilegal de un arma de fuego y encubrimiento. Si bien se trata de una pena de ejecución condicional, constituye un antecedente grave.

A pesar de esa situación, en las últimas horas el Juzgado de Garantías N° 2 de Mar del Plata lo benefició con la excarcelación.

Según las pruebas y testimonios incorporados a la causa, el 11 de enero, a las 5, Peralta llegó a la vivienda situada en Ayolas 11.140 con tres cómplices que se movilizaban en una moto roja y blanca y en un Volkswagen Polo blanco. En ese momento, y sin mediar palabra, dispararon 150 balazos.

Segundos después, los mismos agresores efectuaron 18 disparos contra otra vivienda de la misma cuadra. Instantes más tarde, se dirigieron hasta la esquina de Carmen de las Flores e Irala, a pocos metros, y realizaron otros 11 disparos. La sucesión de ataques terminó con un disparo contra una vivienda situada en Carmen de las Flores al 500.

Luego de las balaceras, los agresores huyeron. Tras un mes de investigación, efectivos de la División Lucha Contra el Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires allanaron la casa de Peralta, situada en Iala 11.330, y secuestraron una granada de humo de cilindro metálico y fabricación militar, de uso prohibido para civiles. Se trata de un dispositivo antidisturbios que solo puede ser utilizado por fuerzas de seguridad o militares.

Sin embargo, el Juzgado de Garantías N° 2 de Mar del Plata tuvo en cuenta la explicación de Peralta en su declaración indagatoria, cuando afirmó que la granada no era suya y que desconocía su peligrosidad.

En los fundamentos de la resolución que concedió la excarcelación, también se valoró un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, en el plenario “Díaz Bessone”, que sostuvo que la expectativa de pena no justifica por sí sola la prisión preventiva y que esa medida debe fundarse en la existencia de riesgos procesales.

El magistrado destacó además el compromiso asumido por Peralta de cumplir las obligaciones procesales fijadas. Entre las condiciones impuestas figuran la obligación de presentarse a firmar todos los martes, de 8 a 14, y la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de su examigo y víctima del ataque .

En la misma resolución se había concedido la libertad a dos cómplices de Peralta que no tenían antecedentes.

La fiscalía a cargo de la investigación de los ataques presentó un recurso contra el fallo que concedió la excarcelación de Peralta para que vuelva a prisión.