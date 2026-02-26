Frenética persecución: embistió a una ciclista, chocó una casa y el auto ardió por completo

MAR DEL PLATA.– Un delincuente de 25 años que conducía un automóvil a alta velocidad y era perseguido por un móvil de Prefectura Naval Argentina embistió a una ciclista y luego chocó contra el frente de una propiedad del barrio Chauvin, donde el vehículo se incendió.

Allí pudo ser detenido y, previo al inicio del fuego, se le secuestraron un arma calibre 22, un cargador y una bolsa plástica con diez proyectiles, todo oculto bajo uno de los asientos.

La persecución no se originó en un delito puntual sino en una situación de sospecha, dado que el sujeto que estaba al volante de un Ford Focus gris aceleró y emprendió la fuga cuando una patrulla de la fuerza de seguridad marítima, afectada como refuerzo al control del casco urbano, se aproximó para identificarlo.

El punto de partida fue en inmediaciones de San Salvador y Camusso, en cercanías del Estadio Mundialista, y la persecución se extendió por casi 30 cuadras , hasta la esquina de San Luis y Avellaneda, donde se produjo el desenlace.

El conductor del Ford Focus llegó a esa intersección y arrolló a una chica de 18 años que transitaba en bicicleta. La joven fue asistida en el lugar y luego trasladada a un centro de salud privado, donde le constataron lesiones cortantes en rostro y brazos y fracturas.

Ya fuera de control, el auto continuó su marcha sobre la vereda e impactó de frente contra la fachada de una casa. El vehículo se montó sobre el paredón del frente y, a los pocos minutos, se prendió fuego.

El delincuente logró descender e intentó escapar a pie. Los prefectos dispararon proyectiles de estruendo con armas largas y así lograron que detuviera su marcha para aprehenderlo.

Hasta allí llegaron refuerzos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y bomberos con una autobomba con la que atacaron el foco de fuego y lograron controlar las llamas que consumieron el automotor y evitaron que el incendio alcanzara también el inmueble.

Persecución a toda velocidad en Mar del Plata: atropelló a una ciclista y terminó incendiando su auto

De la identificación del detenido surgió que tenía pedido de captura. No trascendió cuál era el delito por el que era buscado. Quedó a disposición del fiscal Alejandro Pellegrinelli.

Si bien en principio se había informado que con él viajaba un cómplice, los testimonios coinciden en que el conductor iba solo en todo el recorrido y que dos personas que lo acompañaban se bajaron del vehículo y escaparon a pie apenas vieron el móvil de Prefectura, previo al inicio de la persecución.

Horas después se dio otro caso, de características similares, con inicio en la zona sur. En ese episodio fue una camioneta Fiat Toro la que circulaba sin chapa patente y cuyo conductor, al ver a un móvil de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, optó por huir.

Se inició una persecución que finalizó en la esquina de Vértiz y Jacinto Peralta Ramos, a unos 1000 metros del punto de inicio del operativo de Prefectura, con un choque contra la pared lateral de una carnicería. Allí el conductor escapó y su acompañante, una mujer, fue aprehendida. La camioneta se confirmó, había sido robada dos días antes.