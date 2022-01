Golpiza fatal en Pilar: así emboscaron y mataron a Braian Cuitiño tras salir de un boliche

Menos de 30 segundos le bastaron a los violentos para agredir y matar a Braian Cuitiño. Una cámara de la vía pública grabó el momento en que, durante la madrugada del último viernes, la patota descendió de un rodado a toda velocidad para golpear al joven de 22 años.

El Ford Focus aún estaba en marcha sobre la avenida Las Magnolias cuando uno de los atacantes bajó del auto para buscar a la víctima. Uno a uno, más agresores y agresoras descendieron del vehículo con una única intención: golpear con furia a Cuitiño ante la inacción de al menos tres peatones que pasaban por el lugar y que solo se detuvieron unos instantes a observar la pelea.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que la patota atacó a Braian Cuitiño

La cámara no alcanzó a tomar a la víctima que, a esa altura y mientras la patota emprendía la huida, yacía tirada en el piso. Según contó su hermana Paula, que estaba con él al momento del brutal ataque, a LA NACION, fue un ladrillazo el que terminó de herir de gravedad al joven. Braian sobrevivió poco más de dos días, pero falleció en un hospital de Pilar el domingo por la tarde.

Braian Cuitiño fue a bailar junto a su hermana a la discoteca Napoleón de Pilar y una patota lo mató a golpes Facebook/Gisell Lucia López

Los hermanos habían ido juntos a bailar. “Salimos para ir a buscar la moto y había un grupo de unas cinco personas. Uno de los pibes le dijo a mi hermano si se la bancaba y entonces se pusieron a pelear en la calle”, relató Paula, de 19 años. La joven contó que ella intentó detener la gresca, pero agregó: “Una piba me agarró y me tiró. Mi hermano me ayudó y me levantó”.

Cuando parecía que la pelea se había terminado y que los desconocidos se habían apartado, Braian se alejó unos metros del lugar mientras su hermana encendía la moto. “Fue ahí que apareció el auto gris, se bajaron los mismos pibes y le tiraron un ladrillazo en la cabeza a Braian”, contó Paula.

Unas chicas que estaban en la zona fueron quienes le dieron el número de la chapa patente del rodado, lo que permitió dar con algunos de los integrantes de la patota.

Por el hecho, tres sospechosos fueron arrestados. Detectives de la Policía Bonaerense identificaron al propietario de ese vehículo como Lucas Castillo, de 22 años, quien quedó detenido al igual que Lucía Daniela Armas, de 18 años, y Ariana Dorssi, de 22.