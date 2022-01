Crimen en un boliche: qué declararon los sospechosos del asesinato de Braian Cuitiño

A dos años del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, la extrema violencia frente a un boliche se repitió en Pilar, donde un joven fue mortalmente golpeado el pasado viernes por una patota. Braian Cuitiño tenía 22 años. Fue atacado al salir del local bailable Napoleón, ubicado en Las Magnolias al 800. Habría intentado defender a su hermana Paula y terminó rodeado por un grupo de personas que lo agredieron. Una mujer le habría arrojado una piedra en la cabeza, situación que provocó la muerte en una circunstancia similar al homicidio de Ariel Malvino en 2006. Familiares y amigos protestaron frente al boliche; se enfrentaron con la policía al intentar prender fuego al local. Algunos jóvenes fueron detenidos por los incidentes durante el reclamo de justicia.

Tres sospechosos fueron, en tanto, arrestados por el homicidio de Cuitiño. Las cámaras de seguridad registraron el movimiento de algunos de los agresores, que se retiraron de la zona en un Ford Focus. Detectives de la policía bonaerense identificaron al propietario de ese vehículo como Lucas Castillo, de 22 años, quien quedó detenido al igual que Lucía Daniela Armas, de 18 años, y Ariana Dorssi , de 22.

Se registraron incidentes frente al boliche Napoleón Gentileza Pilar Diario

Una fuente judicial explicó a Télam que la principal hipótesis apunta a que Armas habría sido quién golpeó a la víctima con una piedra; sin embargo, se negó a declarar en la indagatoria. Mientras que Dorssi declaró que ella no le pegó a Braian y que solo intervino para separar a su novio de la pelea. No respondió preguntas de la fiscalía.

Por su parte, Castillo reconoció que estuvo en el lugar del hecho, pero negó haber participado de la pelea. Los tres fueron indagados por el delito de “homicidio doblemente agravado por cometerse con premeditación y alevosía y con la participación de más de dos personas”. Quedaron formalmente detenidos por orden del Juzgado de Garantías 7 de Pilar.

La calificación del hecho es similar a la que enfrentan los ocho acusados de matar a golpes a Báez Sosa, en Villa Gesell. Esa muerte que conmovió a la sociedad será recordada hoy en el lugar donde fue asesinado el adolescente, donde estarán por primera vez sus padres.

Braian Cuitiño tenía 22 años Facebook/Gisell Lucia López

La muerte de Braian, al igual que la de Báez Sosa, se habría originado por una disputa dentro del boliche. Paula, la hermana de la víctima y que estaba en el momento del hecho, aseguró: “Salimos de acá y había una banda de mujeres y hombres. Lo invitaron a pelear a mi hermano y les dijo que sí. Yo traté de calmar, no conocíamos a nadie. Me dijeron, mirá que somos cinco y le dije que no, que no íbamos a pelear. Empecé a discutir con una mina, me pegó y se la devolví, nos agarramos y caímos al piso. Ahí no sé quién me pegó. Me levantó mi hermano, le digo vamos a casa. Cuando se va le pegaron. Yo no lo vi, pero se que le pegaron con un ladrillo.

Cristian Cabrera, primo de la víctima, aseguró a Télam que Braian fue golpeado “sin motivo alguno” y que aprovecharon para robarle algunas pertenencias.También contó que la víctima tenía un bebe de 10 meses, vivía con su mujer en la localidad de San Francisco Solano y que el jueves pasado había ido de visita a ver a su familia a Derqui.