Grooming y abuso sexual en el norte cordobés: uno de los detenidos tenía otra denuncia por abuso sexual contra una menor

CÓRDOBA.- En el marco de la investigación judicial que actualmente tiene 11 detenidos acusados de grooming, explotación sexual y abuso sexual de menores en Villa de María del Río Seco, en el norte cordobés, la Justicia detectó que uno de los aprehendidos -José Aníbal Ricardo Villarreal, asesor del legislador del oficialismo cordobés Ramón Ernesto Flores- tenía una denuncia de 2021 por presunto abuso sexual y reducción a la servidumbre. La víctima de ese caso sería una menor judicializada que estaba bajo el cuidado de la familia del hombre.

Flores dio de baja como asesor a Villarreal cuando se conoció la imputación por el caso de Villa de María del Río Seco. Sin embargo, cuando lo designó en el cargo ya tenía la otra denuncia judicial.

En el caso de las tres víctimas del norte cordobés, Villarreal está acusado de abuso sexual con acceso carnal. La fiscal Analía Cepede confirmó a LA NACION que en la investigación de la causa encontró otra iniciada en 2021 contra Villarreal, la que quedó paralizada en la comisaría de Villa de María del Río Seco: nunca se la remitió a la fiscalía correspondiente.

La funcionaria detalló que la mujer hizo la denuncia cuando tenía 33 años y refirió que los hechos habrían ocurrido cuando ella era menor de edad y estaba en guarda de la familia de Villarreal. La acusación apunta contra él y su hermano.

En medio del escándalo, el legislador Flores dijo a La Voz que se puso a disposición de la Justicia y sobre Villarreal, afirmó: “Yo soy muy confiado. Este chango es conocido de toda la vida. Me metió en un quilombo ”.

José Aníbal Ricardo Villarreal, exasesor del legislador del oficialismo cordobés Ramón Ernesto Flores

La investigación judicial busca determinar qué tareas cumplía para el legislador. Incluso, se analiza si uno de los hechos de la causa no se concretó en una tapera que hay en uno de los campos del legislador.

La investigación que tiene a una docena de detenidos comenzó a comienzos del mes pasado, cuando la familia de una de las menores denunció que no había vuelto a su casa después de decir que iba a la casa de una amiga.

En ese contexto, se activaron los operativos de búsqueda y el rastreo por geolocalización de teléfonos celulares que permitieron ubicarla junto a otra adolescente en Sumampa (Santiago del Estero), una localidad a 20 kilómetros de Villa de María del Río Seco.

Las tres víctimas involucradas en esta causa tienen entre 13 y 14 años y dos de ellas tienen colocado un chip intradérmico anticonceptivo.

Cuando fueron trasladadas al Polo de la Mujer, una de las adolescentes contó que a los 11 años le habían colocado el chip intradérmico, mientras que la otra afirmó que lo tenía desde hacía un mes. Por este motivo, como ya reveló LA NACION, hay abierta otra investigación judicial para determinar la responsabilidad del sistema de salud en la colocación del dispositivo a la menor de 13 años.