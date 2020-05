Gracias a tecnología de geolocalización y rastreo satelital se pudo dar con el lugar donde mantenían en cautiverio a las víctimas Crédito: Facebook

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de mayo de 2020 • 12:13

Cinco personas, entre ellas un menor de 17 años, fueron detenidos y procesados por haber integrado una asociación ilícita que funcionó en la zona sur del conurbano bonaerense entre diciembre y enero pasado. Se los acusa de haber cometido cuatro secuestros extorsivos con cinco víctimas, a quienes retuvieron en un campo en la localidad de Guernica y de haber violado a una de las cautivas.

Según informó Télam, la "banda del campito" realizaba los secuestros "al voleo" en el partido de Almirante Brown. Golpeaba a sus víctimas mientras realizaba los llamados extorsivos a sus familias y siempre se quedaba con los autos, los celulares y hasta las zapatillas de los secuestrados. Los cinco delincuentes fueron procesados por los delitos de "asociación ilícita, secuestro extorsivo agravado, robo agravado, lesiones leves, daño simple y abuso sexual agravado", todos ellos en concurso real y agravados por haber sido cometido con la intervención de un menor de 18 años.

Además de secuestro, se los acusa de violación Crédito: www.noticiasdebariloche.com.ar

El jefe de la banda fue identificado como Omar Gabriel Clavero Serrano, de 32 años, y el segundo, Brian David Guillermo, de 24. Ambos fueron detenidos durante la cuarentena, cuando uno salió a hacer compras y el otro durante un control vehicular. Fueron los últimos de la banda en ser arrestados. Los otros tres procesados son Javier Andrés Inglese (25), Gerardo Ezequiel Frutos (38) y un adolescente de 17 años.

El sitio donde mantenían a los secuestrados en cautiverio pudo ser localizado gracias a la geolocalización del celular de una víctima y del rastreo satelital del auto de otros de los cautivos. El lugar era una precaria construcción con piso de tierra ubicada en Capitán Olivera, entre avenida Espora y Bracco, en Guernica. El espacio era llamado por la banca domo "el campito". En el allanamiento se secuestró un aro y la ropa interior de la víctima que fue abusada.

Cinco personas fueron procesadas por pertenecer a la "banda del campito" Crédito: archivo

La investigación estuvo encabezada por la fiscal federal 2 de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y colaboró la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), liderada por S antiago Marquevich. Además trabajaron en conjunto la División Operativa Sur del Departamento Antisecuestros de la Policía Federal y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora de la policía bonaerense.

Durante la investigación hubo nueve detenciones, pero sólo cinco de esos imputados fueron procesados con prisión preventiva por el juez Juan Pablo Augé, interinamente a cargo del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora.

Los secuestros

El primer secuestro fue el 22 de diciembre pasado, cuando capturaron a una mujer que llegaba en su auto a su casa en Glew. Los delincuentes realizaron llamadas extorsivas a su marido y al hijo. A cambio de la liberación, la banda cobró dos rescates de $18.000 y de $50.000.

El 11 de enero los criminales interceptaron a un instalador de aires acondicionado en Glew, pero no pudieron cobrar un rescate. Llamaron al hermano y al padre de la víctima, pero no fueron atendidos, por lo que levaron al hombre hasta su casa de Glew para que juntara dinero. La víctima entró sola, se encerró y no volvió a salir.

Tres días después, con la camioneta que le habían robado a su segunda víctima, la banda secuestró a un hombre en Longchamps. Acordaron un rescate de $100.000, un microondas y una computadora.

El cuarto secuestro fue el 19 de enero, también en Longchamps. Una pareja fue interceptada por los delincuentes y fueron llevados al campo en Guernica. Como les fue imposible contactar a un familiar para exigir un pago, la pareja fue liberada sin que se cobrara rescate.