Puerta giratoria: un hombre con 23 antecedentes por robos fue detenido tras forzar la puerta de un local en Belgrano

La Policía de la Ciudad detuvo en el barrio de Belgrano a un hombre de 46 años, que tenía un total de 23 antecedentes por distintos ilícitos. Ese ladrón fue atrapado cuando intentaba ingresar a robar en un supermercado violentando la puerta del comercio.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada del viernes, cuando una oficial de la Comisaría Comunal 13 C, que se encontraba de servicio en la calle Roosevelt al 3000, fue alertada por un vecino sobre un hombre que intentaba ingresar por la fuerza a un supermercado ubicado a pocos metros y que estaba cerrado.

“Al acercarse al lugar, el delincuente emprendió la fuga por la calle Roosevelt, pero tras una persecución a pie fue alcanzado y reducido por el personal policial”, indicó la Policía de la Ciudad en un comunicado de prensa.

Y agregó: “Al inspeccionar el local, los efectivos constataron daños en la puerta de acceso, compatibles con un intento de ingreso violento, por lo que se implantó una consigna policial hasta la llegada de un responsable del establecimiento”.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, a cargo de María Alejandra Provítola, quien dispuso la detención del imputado y labrar actas caratuladas como tentativa de robo.

El detenido registraba 23 antecedentes: 5 por robo, 12 por hurto, 3 por tentativa de robo y otros 3 por lesiones, resistencia a la autoridad y acoso callejero.

Cayó una banda de extranjeros

Cuatro hombres, dos chilenos, un ecuatoriano y un colombiano, fueron detenidos acusados de trepar viviendas para cometer asaltos en los barrios porteños de Liniers y Villa Crespo.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el primer procedimiento se llevó a cabo en la calle Pieres al 300, donde efectivos de la Policía de la Ciudad recibieron un alerta porque dos personas intentaban ingresar a un domicilio.

Uno de los implicados actuó de “campana” y tenía un perro en su poder, mientras que el otro delincuente emprendió la huida en dirección a Caaguazú, descartó una mochila para luego subirse a un Peugeot 207, comenzó una persecución y el vehículo chocó contra un árbol en Basualdo al 100.

Los implicados continuaron con la fuga a pie, pero concretaron el arresto de uno de ellos, de nacionalidad colombiana, de 35 años, y el otro, ecuatoriano, de 27, a quienes les incautaron una mochila, prendas de vestir, dos celulares, tres destornilladores, una bolsa tipo ziplok, 179.500 pesos, una llave de rodado, dos puntas metálicas, dos tarjetas SUBE, una billetera, un cricket, un cable de teléfono y un cutter.

El otro hecho se registró en Darwin al 1200, Villa Crespo, zona a la que los agentes se movilizaron por un robo cometido por un malhechor que intentó escapar pero fue atrapado, al tiempo que su cómplice, quien bajaba por los balcones, también resultó capturado.

Ambos chilenos de 18 y 23 años arribaron al lugar a bordo de un Ford Kuga, un rodado con pedido de captura desde el 26 de febrero pasado por una causa de robo agravado en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.