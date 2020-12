La zona donde mataron al ciudadano armenio Crédito: Archivo

Era habitual el recorrido que Dimitri Amiryan hacía con sus amigos en bicicleta varios días a la semana. Pero esta mañana un intento de robo terminó con la vida del armenio que hace 20 años vivía en el país.

Luego de declarar en la comisaría que lleva el caso, Diego, uno de los acompañantes del extranjero que asesinaron esta mañana para robarle la bicicleta, dijo a TN: "Es una pena que haya muerto como un perro en la calle, que lo haya matado un pibe de 15 años".

Luego de contar que Dimitri era una excelente persona y profesional, contó que tres veces por semana salían a andar en bicicleta. Dimitri salía desde su casa en Núñez y se encontraba con sus amigos por el camino.

"Hoy llegué más tarde, lo estaba llamando por teléfono, fui al lugar nos encontramos y no lo vi. Agarré el camino habitual y cuando voy a Retiro lo encuentro a mi amigo Pablo, que no estaba con él porque Dimitri se había adelantado, y veo la bicicleta, el patrullero. Me fijo adentro del patrullero por si lo habían detenido. Veo sangre, pensé que lo habían atropellado", dijo Diego.

Tanto Diego como el otro acompañante que había arrancado desde Núñez el recorrido con el quiropráctico armenio, comenzaron siendo pacientes y terminaron siendo amigos. "Esta persona no hacía más que trabajar y ayudar a los demás", resumieron.

El vecino de Núñez se lamentó y dijo: "De haber estado juntos, me parece que hubiera sido otra situación". Además contó que Dimitri solía ir más adelantado en el recorrido dada la calidad de su bicicleta. En esta ocasión, el compañero llegó a Puerto Madero y luego de cinco llamados a Dimitri, lo atiende un Policía que le cuenta lo sucedido y se dirigió para el lugar.

En la entrevista televisiva que le realizaron en la puerta de su casa luego de declarar, contó que al hombre de 47 ya le habían robado una bicicleta que estaba atada detrás de la reja de su casa.

Un amigo del quiropráctico, contó que la casa y lugar donde atiende estaba enrejada por seguridad: "Siempre tuvo miedo que le entren, tiene la criatura".

El hecho ocurrió alrededor de las 8.20 en San Martín y Madero, en el límite entre Retiro y Puerto Madero. Según confirmaron desde la Policía de la Ciudad, el armeniofue asesinado de un balazo en el cuello en un intento de robo y por el caso fue detenido, armado, un adolescente de 15 años.

