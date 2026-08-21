Habló el abuelo de Isan, el niño de 6 años que murió en Santa Fe: la madre está detenida

En medio de la conmoción en la localidad santafesina de San Justo por la muerte de Isan, un niño de seis años, y tras el arresto de su madre, en las últimas horas habló el abuelo del menor.

“Primero me dijeron que estaban fallecidos los dos”, dijo Daniel, el padre de Abril, que se encuentra detenida luego de que se reportaran distintos episodios de violencia familiar en la casa donde vivía la víctima. La autopsia determinó que falleció por asfixia.

En diálogo con Aire de Santa Fe, el hombre contó que habló con Juan, el abuelo paterno del niño. “Él fue el que me dijo que el que estaba muerto era Isan. Le pregunté qué había pasado y me dijo que ella lo mató”, expresó y aseguró que todavía no pudo ver a su hija, que fue trasladada a la ciudad de Santa Fe a la espera de una audiencia imputativa.

Daniel, abuelo de Isan Aire de Santa Fe

Al ser consultado sobre el hallazgo de Isan, explicó: “Como siempre lo levantan temprano para ir a la escuela, esa mañana no escuchaban nada así que Juan forcejeó la puerta y se encontró con esa situación. Me comentó que Abril estaba fuera de sí, que no era ella, que deliraba y decía cosas raras. Jamás había tenido un episodio así. Yo creo que hasta el día de hoy no sabe lo que hizo”.

“No me dejaron hablar con ella, no la pude ver, sólo la pudo ver Juan. Se habló que el nene fue maltratado, eso jamás pasó, Juan jamás lo hubiera permitido, mi hija jamás fue violenta con el nene”, insistió Daniel, en línea con lo que había afirmado el abuelo paterno.

En otro tramo de la entrevista, indicó que la separación de Abril con su pareja fue reciente. “Ella quería venir a vivir conmigo. El sábado pasado le llevé un regalo a Isan y planeamos mudarnos a Santa Fe para que ella no quede viviendo enfrente de la casa de los padres de su expareja”, sostuvo.

Sobre la sospecha de violencia intrafamiliar, el abuelo repitió: “Es inconcebible lo que pasó, yo no vi indicio de nada... ella amaba a su hijo, lo adoraba, a donde iba, iba con él... Me quedé con ellos el sábado y no vi nada fuera de lo habitual”.

El caso

La policía local encontró el cuerpo de Isan el miércoles en una casa ubicada en la calle Silvestre Begnis y Pedro Millán durante las primeras horas de la tarde, luego de ser alertada por los vecinos.

Personal de salud del hospital local Dr. Juan O. Lanza confirmó el deceso en el lugar. Una de las hipótesis en evaluación señala que el niño fue ahorcado por su madre, mientras la Justicia intenta verificar los presuntos episodios previos de maltrato.

El niño fallecido tenía seis años

El jueves el resultado preliminar de la autopsia reveló que el menor falleció a causa de una asfixia provocada presuntamente por un ahorcamiento o ahogamiento, según Aire de Santa Fe.

Durante la revisión del cuerpo, los investigadores encontraron “cabellos largos en una de las manos” del menor. Este hallazgo es analizado como un indicio “que podría ser compatible con una situación de resistencia o forcejeo” antes de su fallecimiento.

La causa quedó a cargo de la fiscal Daniela Montegrosso, del Ministerio Público de la Acusación.