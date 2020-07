Jorge Adolfo Ríos de 71 años había sido golpeado y torturado por cinco delincuentes

Familiares y allegados de Franco Moreyra, el delincuente que murió atacado a tiros por un jubilado al que quisieron robarle en su casa en Quilmes, se hicieron presentes anoche en la casa donde Jorge Adolfo Ríos, de 71 años, está cumpliendo la prisión domiciliaria.

"Mi hijo se quedó sin papá gracias a este señor. Yo soy la mamá del hijo, ustedes hablan boludeces", le dijo a los gritos una mujer al móvil de A24 que estaba en la puerta de Ríos, donde sucedió el hecho, a horas de que le hayan concedido la prisión domiciliaria.

"Que dé la cara, que salgan. No tenía por qué por qué salir a matarlo a mi tío", dijo otra mujer. Los parientes del ladrón se mostraron indignados con los medios de comunicación y pidieron "contar la realidad de lo que pasó", pero no quisieron brindar su versión.

El viernes por la madrugada, golpeado y torturado por cinco delincuentes en su domicilio, Jorge Adolfo Ríos tomó su pistola y salió de su casa. Habían entrado a robarle tres veces en la misma noche.

Los ladrones se escapaban por los techos de sus vecinos cuando uno de ellos se cayó a 60 metros. En un video que se conoció ayer por la tarde, se ve a Moreyra huir a pie con una grave dificultad para correr producto de una herida de bala en la pierna derecha. Ríos se acercó hasta donde estaba el hombre que minutos antes lo había atacado y lo alcanzó cuando ya estaba en el suelo. El joven murió allí con un disparo en el pecho. Tenía 26 años e integraba la barrabrava de Quilmes, al igual que sus cómplices, según los investigadores, que atraparon a uno de ellos.

Por otro lado, un segundo imputado que era buscado como uno de los partícipes del robo se entregó hoy, por lo que ahora quedan dos sospechosos prófugos, informaron fuentes policiales. Se trata de un joven de 27 años identificado por las fuentes como "NN Salto", quien se puso a disposición de la justicia luego de una serie de allanamientos y procedimientos realizados por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes en la villa Los Alamos, de ese partido del sur del conurbano.

"No nací para matar a nadie"

El fiscal Ariel Rivas acusó a Ríos por homicidio agravado. El jubilado quedó con prisión domiciliaria, su familia fue amenazada por los allegados al ladrón muerto y su caso generó una fuerte polémica pública. Sus hijos decidieron poner en venta la casa de Ayolas al 2700.

"Me siento mal, yo no nací para matar a nadie, pero tampoco para que me entren tres veces en la noche. ¿Con que intención quería venir esta gente, cinco personas?. Pensé mil cosas, de mil maneras... Yo no soy un delincuente", dijo ayer el herrero jubilado en declaraciones a radio La Red.