Apagaron un incendio y encontraron a un hombre muerto de un tiro

Hallaron esta madrugada el cuerpo de un hombre tras apagar un incendio en un octavo piso de un edificio en Moldes al 1100, en Colegiales.

Los bomberos franquearon el acceso al departamento del octavo y último piso del edificio, y al ingresar descubrieron que había un entrepiso donde se estaba desarrollando el incendio sobre mobiliario y descubrieron un cuerpo calcinado.

Extinguido el fuego, intervino personal de la Comisaría Vecinal 13 C de la Policía de la Ciudad, estableciendo que el hombre, de 77 años, era el residente y de las primeras pericias visuales se observa un orificio de bala en la sien, hallándose también el arma.

Según pudo saber LA NACION de fuentes con acceso a la investigación del caso, los vecinos del inmueble refirieron que el habitante del octavo piso tenía un carácter “depresivo”.

Interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°40, a cargo de la fiscal María Eugenia Sagasta.

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