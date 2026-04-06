Hallaron a una mujer muerta y a otra inconsciente en un departamento de Recoleta

Una mujer de 92 años fue encontrada muerta y otra señora de 95 fue hallada inconsciente en el mismo departamento de un edificio ubicado en la calle Las Heras al 2100 del barrio porteño de Recoleta. La Policía las encontró tras el llamado del encargado, quien informó que la vecina del 5° piso no respondía a sus mensajes.

Fuentes policiales informaron a LA NACION que los efectivos que intervinieron tomaron contacto con el encargado denunciante y dieron aviso al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39, a cargo de la Secretaría Única, donde se avaló la apertura del domicilio.

Luego asistieron los Bomberos de la Ciudad, quienes franquearon el acceso a la unidad. Dentro del domicilio se corroboró que en uno de los dormitorios se encontraba la mujer de 92 años sin vida y en otro, una mujer de 95 años.

A la escena llegaron ambulancias de SAME, quienes certificaron el deceso y trasladaron a la mujer inconsciente al Hospital Rivadavia con diagnóstico de “desorientación”. Si bien resta conocer el informe forense que verifique la causa de la muerte, se supo que uno de los vecinos que informó que la señora no respondía al llamado, también advirtió que sintió un "fuerte olor a gas" en el edificio.

El caso quedó bajo jurisdicción de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21. Y la causa fue caratulada como “averiguación causales de muerte”.

El encargado del edificio llamó a la policía

Este caso se suma otro en el que también fueron encontrados muertos una mujer y su hijo en una habitación del hotel Ker, situado en Marcelo T. de Alvear 1368. La madre tenía 41 años y el menor siete. Ambos fueron hallados dentro de una bañera y sin señales de violencia en la habitación.

Según indicaron fuentes a LA NACION, la mujer y su hijo debían regresar a su casa de González Catán, en La Matanza, sin embargo, no lo hicieron. Alrededor de las 12.30, el conserje del hotel y personal de limpieza se dirigieron a la habitación 306 donde estaban alojados los huéspedes y les resultó extraño que no respondieran las llamadas ni que se presentaran para hacer el checkout.

Fue entonces que el personal de limpieza ingresó en la habitación y encontró los cuerpos en el baño, dentro de la bañera.

Además, una semana atrás, otro hecho de violencia tuvo como sede el barrio de Recoleta, cuando un hombre de 68 años fue grabado mientras disparaba a las personas que transitaban por la vía pública con un rifle de aire comprimido desde su balcón. Los vecinos lo habían denunciado y, tras un allanamiento, efectivos policiales lo neutralizaron.