Recoleta: grabaron a un vecino que disparaba a las personas con un rifle de aire comprimido desde su balcón
Las agresiones ocurrían desde su departamento en Anchorena al 1500; los vecinos lo habían denunciado y, tras un allanamiento, efectivos policiales lo neutralizaron
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Un hombre de 68 años fue grabado mientras le disparaba con un rifle de aire comprimido desde el balcón de su departamento en Recoleta a los transeúntes que pasaban por la zona.
El agresor había sido denunciado por sus vecinos, que lo grabaron no solo al disparar hacia las personas en la calle, sino también arrojando objetos contundentes. Aunque la policía allanó su departamento y secuestró el rifle y municiones, el hombre permanece en libertad por decisión de la Justicia.
Todo comenzó el pasado 25 de marzo, cuando vecinos se contactaron con la Policía de la Ciudad por un hombre, identificado como Rubén, que disparaba y arrojaba cosas a las personas que pasaban caminando por la cuadra de Anchorena al 1500.
En redes sociales se viralizaron varios videos que mostraban cómo el agresor perpetuaba sus ataques. De día, el hombre permanecía sentado en una silla blanca en su balcón. En una pequeña mesa, tenía varios objetos para lanzar.
Cuando elegía uno, ingresaba al departamento y se quedaba pegado a la puerta del balcón, de forma tal de no ser visto por los transeúntes a la hora de atacar.
Tras ello tiraba los objetos contundentes, que caían en la calle y que representaban un enorme riesgo para quienes se encontraban en la zona. En tanto, durante la noche, el hombre sacaba su rifle de aire comprimido y, desde el mismo lugar, efectuaba los disparos.
A partir de la denuncia de los vecinos, personal policial dio inicio a tareas investigativas y analizaron las filmaciones que fueron aportadas por los vecinos. También realizaron tareas de campo para determinar la identidad del hombre y en qué departamento de qué edificio residía.
Al conocer esta información, realizaron un allanamiento en la vivienda el pasado viernes, con la intervención de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), un grupo de élite de la policía porteña que se especializa en situaciones de alto riesgo.
Un video muestra al personal policial rompiendo la puerta del departamento con un ariete e ingresando al grito de: “¡Policía! ¡Manos a la cabeza!“. Personal del DOEM entró a la vivienda, neutralizó y redujo al agresor.
Luego, procedieron a investigar el lugar. El departamento se encontraba desordenado y sucio, con decenas de botellas vacías de gaseosa y cartones de leche desperdigados por el piso. También había comida enlatada y frascos de mermelada.
Fue entonces que hallaron el rifle de aire comprimido y cajas con municiones varias y lo secuestraron.
Tras la consulta policial intervino el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°27. A pesar de la peligrosidad del agresor, la Justicia dispuso no adoptar ningún temperamento y el hombre quedó en libertad.
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