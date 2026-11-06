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Hallaron los restos de un bebé robado en 1986 en Mendoza: la madre lo reconoció por una medallita y pide un juicio por la verdad

El hallazgo se produjo en un cementerio y el caso es investigado por la justicia federal

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Hospital Lagomaggiore de Mendoza donde había sido el parto
Hospital Lagomaggiore de Mendoza donde había sido el parto

El parto fue 40 años atrás. Pero a la madre nunca le entregaron el bebé. Se lo robaron. Ayer, en un cementerio de Mendoza se hallaron restos óseos y la mujer que había dado a luz en 1986 reconoció una medallita que había dejado en la sala de partos del Hospital Lagomaggiore.

La justicia federal de Mendoza investigaba el caso como “una desaparición de persona en democracia” y ayer peritos encontraron restos óseos que serían del bebé que había dado a luz una mujer en septiembre de 1986.

La mujer reconoció la medallita que fue encontrada con los restos en la cripta 16 del cementerio de la capital provincial.

La investigación está a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, del Área de Transición de la Fiscalía Federal de Mendoza y el procedimiento fue ordenado por el juez Marcelo Garnica.

Una de las primeras personas en enterarse del hallazgo fue la mujer que llevó primero el caso a la Justicia provincial, pero no tuvo resultados, por lo que luego, bajo la representación de los abogados Enoc Ortiz, Carlos Varela Álvarez y Milagro Baztan, la causa pasó al fuero federal, según informó el diario Clarín.

La investigación podría derivar en un Juicio por la Verdad, procedimiento judicial orientado a esclarecer hechos y ofrecer reparación a las víctimas sin dictar condenas de prisión cuando los casos prescribieron.

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