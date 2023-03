Qué es un juicio por la verdad, la estrategia legal a la que apuntaría Jey Mammon

escuchar

El anuncio del conductor Jey Mammon de que buscará iniciar un juicio por la verdad contra Lucas Benvenuto luego de que este lo denunciara por haberlo abusado cuando menor de edad (acusación que constaba en una causa que la Justicia decidió prescribir en 2021) llevó a muchos a preguntarse qué son este tipo de procesos, que buscan una reparación para la víctima más allá de la condena judicial.

Se trata de un recurso al que se puede recurrir cuando las causas prescribieron y, por consiguiente, se determinó el sobreseimiento del acusado. Este es el caso del abuso sexual con acceso carnal denunciado por Lucas Benvenuto sobre Jey Mammon, cuyo nombre real es Juan Martín Rago.

Así fue la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammón

Según Benvenuto, el conductor televisivo habría abusado de él cuando tenía 14 años y, luego, este tipo de encuentros se habrían mantenido en una relación durante los años siguientes. Esta acusación fue formulada judicialmente en 2020, pero fue cerrada en marzo de 2021 por el juez Walter Candela, tras un dictamen del fiscal Patricio Lugones, ya que habían pasado los doce años previstos por el CPA para determinar la prescripción de la causa. En 2015 se había sancionado la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, que determinó que el plazo para cerrar una causa por este motivo comenzaría a regir desde el momento de la denuncia de la víctima y no del hecho en sí, pero no pudo aplicarse en este caso al no operar de manera retroactiva.

¿Qué es un juicio por la verdad?

Entonces, quedó como único recurso el juicio por la verdad, un procedimiento legal por el que los hechos pueden investigarse pero sin consecuencias penales para los involucrados. Benvenuto se mostró contrario a realizar un procedimiento de este tipo, ya que consideró que sería revictimizante: “Mi caso no se va a poder volver a abrir, no hay vuelta atrás. Todos me dijeron que vaya por el juicio por la verdad, pero en ese juicio no hay condena. No voy a poder obtener condena. Lo único que va a hacer eso es revictimizarme y volver a pasar por eso horroroso que viví. Yo creo que la condena social vale más que ese juicio pedorro”, señaló a través de sus redes sociales.

Pero fue el mismo Jey Mammon quien sostuvo que podría escoger esta vía para “recuperar su vida”, como dijo en el descargo que realizó para contestar la acusación de Benvenuto, con quien dijo haber tenido una relación, aunque señaló que, cuando comenzó, Lucas tenía 16 años, la edad a partir de la cual se puede hablar de consentimiento en la legislación nacional. Tomando en cuenta la versión de Benvenuto, la relación sexual entre ambos podría calificarse como estupro o aprovechamiento, según establece el artículo 120 del Código Penal.

Jey Mammon: “Yo no violé, no abusé ni drogué a ninguna persona, jamás”

“Yo no quiero arreglo, ni pacto entre las partes. El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme que yo necesito el juicio por la verdad y los elementos están para que yo lo pueda llevar a cabo”, remarcó en el mensaje grabado que difundió en los medios. En las últimas horas, se supo que buscó asesoramiento legal del abogado Fernando Burlando, quien en declaraciones televisivas confirmó el contacto y dijo que “estaría bueno hacer un juicio por la verdad” en este caso. “Jey lo que quiere hoy es que fluya la verdad, generar contenido jurídico para que el día de mañana se pruebe que lo que dice sobre la relación quede plasmado”, contó a los medios el letrado.

Los juicios por la verdad surgieron en la Argentina como una forma de aportar información a los familiares de víctimas del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional en la década de los 90, cuando los indultos presidenciales a los represores y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida hicieron inconducentes muchos procesos judiciales. Esta fue, entonces, la vía optada para recabar datos que aportaran luz sobre lo ocurrido durante la última dictadura.

Pero hay variados antecedentes en los que se aplicó esta figura en casos de abuso sexual infantil donde el crimen investigado ya estaba prescripto. Así ocurrió por ejemplo el 5 de mayo de 2022 en el caso de Patricia Aguirre, una mujer que había sido abusada por su tío 25 años antes de que pudo realizar la denuncia. Luego de un pedido de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, la Cámara de Casación de la provincia terminó fallando a favor de la realización de este procedimiento que “puede servir como acto reparatorio para la víctima”, según este organismo público.

La actriz Thelma Fardín, que denunció al actor Juan Darthés por violación —también cuando ella era menor de edad—, planteó la posibilidad de utilizar este tipo de mecanismos en los casos de abuso sexual infantil que están prescriptos. “Estoy en contacto con mujeres que atravesaron juicios por la verdad porque me parece una salida interesante, también para la protección de los derechos humanos de quienes son denunciados. Creo que es una salida por arriba, una solución poder hablar de los juicios por la verdad por la instancia reparadora pero fundamentalmente porque la prescripción ha sido una herramienta constante para silenciarnos”, dijo en referencia a las víctimas de los hechos como los que Benvenuto acusa a Jey Mammon de realizar.

