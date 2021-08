Huyó de la ciudad, pero fue alcanzada por la violencia criminal de su pareja

SANTA FE.- La epidemia de femicidios no se detiene en esta provincia. Nora Haydee Carla Montero tenía 39 años, dos hijos, y una historia reciente de violencia de género que, pese a las denuncias presentadas, derivó en su muerte. Fue asesinada por su pareja, José Alejandro Román, de 32 años, quien anteayer la acuchilló en una calle de la localidad de Granadero Baigorria, ubicada a 160 kilómetros al sur de esta capital.

Román está detenido, pero nadie llegó a tiempo para evitar el femicidio. Sobre el presunto autor del hecho pesaban denuncias por haber retenido a Montero en dos oportunidades y por acosarla por teléfono. La última presentación judicial había sido realizada el 1º de agosto. Los familiares de la víctima señalaron que si bien existía una orden de restricción, el hombre no la cumplía, y responsabilizaron a la Justicia por el asesinato.

Según informes de la investigación, a la que accedió LA NACION, la mujer había dejado la casa que habitaba con Román en la localidad de Maciel, pocos kilómetros al norte de Granadero Baigorria. Había tomado esa determinación para escapar del maltrato, según la denuncia que había radicado en una comisaría local.

Ante el temor de una violenta represalia, la mujer se refugió en casa de su padre. Hasta allí llegó anteayer su pareja. Engañó a Montero con un pedido de perdón y pidió que lo acompañe hasta el hospital. Nora aceptó. Fue lo último que hizo.

El padre de la víctima, Juan Carlos Montero, y su esposa, Mónica Pared, contaron que Nora ya había realizado una serie de denuncias contra Román por violencia de género. Un informe advirtió que el 1º de agosto ella lo había denunciado por amenazas con un arma en la comisaría 24ª, de esta ciudad.

Según los testigos, la mujer había logrado escapar de aquella relación violenta, pero aceptó las disculpas de su pareja y subió al vehículo del hombre para dirigirse a un centro médico.

Las fuentes consultadas indican que Montero alcanzó a descender del Renault Clío en Los Plátanos al 500, a pocos metros de la planta de Aguas Santafecinas S.A (Assa) y la cabecera del puente a la ciudad entrerriana de Victoria. Román también descendió y la tomó de atrás para apuñalarla tres veces. La mujer recibió heridas en el cuello, el rostro y la espalda. Testigos vieron cómo el hombre pateó dos veces el cuerpo ya herido de muerte de Montero, y volvió al automóvil para escaparse. La policía atrapó al hombre en su casa, en la localidad de Maciel.

La causa quedó a cargo del fiscal Alejandro Ferlazzo, de la Unidad de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación que funciona en los Tribunales de Rosario, quien ordenó analizar las grabaciones de cámaras de seguridad en las inmediaciones de la escena del crimen.

El dolor familiar quedó expuesto en las redes sociales por Mónica Pared, esposa del padre de Montero. “Ella es mi hija del corazón, del alma y un endemoniado logró arrebatarle la vida atrozmente, ningún animal hace lo que un ser humano enfermo. Tenemos la firme convicción que esto no debería haber pasado, si la Justicia no lo hubiese liberado en la primera denuncia. Un psicópata no se detiene, prepara el escenario, la mentira y convence a su víctima para vengarse con ella, de todo lo malo que le hizo la vida. De nada sirven las marchas, los pedidos desgarradores, las múltiples denuncias… Tarde … Siempre tarde… “.

El padre de la víctima, propietario de FM Fortuna en Granadero Baigorria, fue directo al expresar sus sentimientos:“Si no hay justicia, voy yo y lo mato”.

La epidemia de femicidios

Según un informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que coordina la Asociación Civil La Casa del Encuentro, los distritos con mayor índice de casos entre el 1° de enero y el 31 de julio de este año fueron la provincia de Buenos Aires (54 casos), Córdoba (14 casos), Santa Fe (12 casos), Tucumán (12 casos) y Santiago del Estero (10 casos).

De acuerdo con el informe sobre los hechos ocurridos hasta el 31 de julio, en 98 casos de los 164 registrados, el femicida era la pareja o la ex pareja de la víctima, mientras que en 19 casos, el asesino era un conocido o vecino, y en 14 episodios los agresores fueron familiares .En cuanto al lugar del hecho, el informe resalta que en 101 casos los femicidios ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima. Como consecuencia directa de los femicidios ocurridos este año, 175 hijas e hijos quedaron sin madre, y el 63 por ciento de ellos son menores de edad (109 casos), mientras que 6 mujeres estaban embarazadas al momento del femicidio.

