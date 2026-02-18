Iguazú: un control vehicular revela un cargamento millonario de cápsulas fulminantes ocultas

En un control que comenzó como una inspección rutinaria a un vehículo de un turista, agentes de la Aduana de Iguazú descubrieron una serie de compartimentos ocultos que derivaron en el secuestro de miles de cápsulas fulminantes para cartuchos de armas de fuego, un material regulado y de circulación restringida en el país. El hallazgo impulsó un procedimiento que, según fuentes oficiales, continúa en curso bajo supervisión judicial.

Personal situado en el puesto de control de salida detectó irregularidades en un automóvil con patente de Brasil que se dirigía hacia el vecino país. De acuerdo con la información oficial, durante la revisión del rodado se identificaron “varios lugares acondicionados” mediante doble fondo, lo que motivó una inspección exhaustiva en busca de mercadería oculta.

Un agente inspecciona el interior del automóvil brasileño y localiza sectores modificados con doble fondo Aduana

Ese examen permitió localizar 50 bolsas de plástico que contenían, cada una, aproximadamente 4500 cápsulas fulminantes utilizadas para la fabricación de municiones.

Las imágenes del procedimiento muestran los paquetes distribuidos sobre el capó del vehículo, además de una bandeja con parte del material incautado ya separado para su contabilización. También se observa el trabajo del personal aduanero en el motor y en el interior del automóvil, donde fueron abiertos distintos sectores para detectar posibles escondites.

La mercadería incautada, valuada en US$ 40.000, fue hallada en diversos compartimentos ocultos del vehículo Aduana

Las cápsulas fulminantes están clasificadas como material controlado por el Registro Nacional de Armas (Renar), lo que impide su importación o traslado sin la debida autorización.

Según la Aduana, el valor estimado de la mercadería asciende a US$ 40.000.

El vehículo era conducido por un ciudadano brasileño. Tras el hallazgo, se dio intervención al Juzgado Federal y a la Fiscalía Federal de Iguazú, que ordenaron la demora del conductor. Las autoridades judiciales deberán resolver ahora la situación procesal del conductor, cuya libertad permanece sujeta a la decisión del magistrado interviniente.

Un perro rastreador acompaña a los agentes en la inspección del rodado antes del secuestro del material controlado Aduana

En las fotografías también se aprecia la participación de un perro entrenado para la detección de sustancias y elementos prohibidos, que acompañó la inspección del rodado.

La Aduana informó que el procedimiento se mantiene activo y que se aguardan nuevas directivas mientras continúa el análisis del material secuestrado y la profundización de las pericias sobre los compartimentos donde fue hallada la carga.

