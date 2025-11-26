Incendio en Costanera: un colectivo que transportaba pasajeros se prendió fuego en Ciudad Universitaria

Un colectivo de la línea 160 se prendió fuego este miércoles mientras circulaba por Ciudad Universitaria. Según se informó, todos los pasajeros que se encontraban en el vehículo lograron descender por sus propios medios y no se registraron heridos. Al momento, los bomberos trabajan en el lugar para contener las llamas.

Según se consignó en el parte policial, el hecho ocurrió pasadas las 14, cuando el colectivo circulaba con pasajeros a esa altura del barrio de Núñez. De acuerdo a lo informado, todas las personas que se encontraban en el vehículo, lograron salir por sus propios medios “en orden y sin pánico”.

El incendio de un colectivo: los bomberos ya trabajan en la zona

Tras ello, personal de Bomberos y del Same montaron un operativo en el lugar. De acuerdo a lo indicado, las autoridades trabajan para apagar el fuego que “se desarrolla de forma generalizada”. Las imágenes del vehículo en llamas comenzaron a circular por redes sociales, donde algunos usuarios habían advertido más temprano por una gran columna de humo en Costanera.

Si bien todavía se desconocen las causas que originaron el incendio, fuentes policiales indicaron que la falla se habría luego que el motor de la unidad se recalentara.

