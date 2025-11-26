Incendio en Costanera: un colectivo que transportaba pasajeros se prendió fuego en Ciudad Universitaria
Según informaron fuentes policiales, el siniestro se habría desatado a raíz de un problema en el motor del vehículo; no se registraron heridos
- 2 minutos de lectura'
Un colectivo de la línea 160 se prendió fuego este miércoles mientras circulaba por Ciudad Universitaria. Según se informó, todos los pasajeros que se encontraban en el vehículo lograron descender por sus propios medios y no se registraron heridos. Al momento, los bomberos trabajan en el lugar para contener las llamas.
Según se consignó en el parte policial, el hecho ocurrió pasadas las 14, cuando el colectivo circulaba con pasajeros a esa altura del barrio de Núñez. De acuerdo a lo informado, todas las personas que se encontraban en el vehículo, lograron salir por sus propios medios “en orden y sin pánico”.
Tras ello, personal de Bomberos y del Same montaron un operativo en el lugar. De acuerdo a lo indicado, las autoridades trabajan para apagar el fuego que “se desarrolla de forma generalizada”. Las imágenes del vehículo en llamas comenzaron a circular por redes sociales, donde algunos usuarios habían advertido más temprano por una gran columna de humo en Costanera.
Si bien todavía se desconocen las causas que originaron el incendio, fuentes policiales indicaron que la falla se habría luego que el motor de la unidad se recalentara.
Noticia en desarrollo
- 1
- 2
Exhuman el cadáver del militar que murió de un tiro de FAL y lo enterraron sin hacerle la autopsia
- 3
Horror en un hotel alojamiento. Hallan muerta a una pareja y se sospecha de un femicidio seguido de suicidio
- 4
La caída de Nai, la “viuda negra” de la “sonrisa grande” y la botella de aperitivo en la mano