Incendio en Recoleta: “El padre estaba desesperado, pedía que ayuden a rescatar a su familia”

Eran aproximadamente las 5.45 del jueves cuando el oficial Leandro Godoy escuchó la modulación en su radio. El policía, de 34 años, había trabajado durante la noche en la esquina de Santa Fe y Callao. Acababa de hacer el relevo cuando escuchó el aviso de un incendio a unas pocas cuadras de su posición.

“Ya me estaba retirando camino a la dependencia, porque ya me iba de franco. Cuando estaba por Marcelo T. de Alvear casi llegando a Pueyrredón escuché que había fuego en el lugar y me dirigí hacia allí, que estaba a unas pocas cuadras” .

Godoy fue el primero en arribar al lugar. Estacionó su automóvil en la estación de servicio situada en la esquina de Ecuador y Avenida Córdoba, justo al lado de donde se encontraba el edificio en llamas.

Interior del departamento que se incendió en Recoleta

“Al llegar, por la calle Ecuador, dejé mi auto en la estación de servicio y al bajar visualicé el fuego. Lo primero que atiné a hacer fue realizar un pedido de bomberos. Ya en la puerta del edificio, un hombre me dijo que había una mujer, de aproximadamente 80 años, encerrada en su departamento”, relató a LA NACION el oficial.

Hasta ese momento, Godoy se encontraba solo. Todavía no había arribado ningún móvil en el lugar. Aun así decidió “jugársela” para ayudar a la anciana, cuya movilidad era muy reducida. Justo en ese momento llegaba una mujer, a la que le pidió que dejara la puerta abierta para que la gente pudiera salir sin problemas.

Al ingresar, todo era oscuridad. A medida que iba subiendo se sentía el calor del fuego en aumento y se hacía cada vez más presente el olor a humo. Según detalló el oficial, el departamento de la señora se encontraba en el quinto piso, dos plantas por debajo de donde se estaba desarrollando el incendio.

Tres policías ayudaron a evacuar a los habitantes del edificio de Ecuador 1022 durante el incendio

“Mientras subía, le dije a los vecinos que no utilicen el ascensor para evitar un accidente. Al llegar al departamento de la anciana, la cargue en brazos y la baje como pude. Una vez que logré llegar a planta baja ya habían llegado bomberos, había también algunos móviles de la policía y algunas ambulancia” continua.

Cuando entraron los bomberos, lo primero que hicieron fue comenzar a tratar de extinguir el fuego. Pero como seguía bajando gente de los demás pisos, Godoy decidió volver a entrar. “Los bomberos no daban abasto con la situación, algunos salían exhaustos de combatir el fuego. Así que con los oficiales Alan Malán y Jauan Manuel Herrera ingresamos para ayudar con los equipos”.

Según describió el oficial Malán a LA NACION, había llegado poco antes, mientras cortaban los accesos a la cuadra. En ese momento las llamas que se desprendían del séptimo piso “eran impresionantes”, según describió el policía. Al acercarse, vio a su compañero, Godoy, cargando a la señora.

El oficial primero Alan Malán recibiendo asistencia medica luego de su labor de salvataje

Mientras tanto, lo que se vivía era un clima de desesperación por parte de los vecinos. Muchos gritaban pidiendo ayuda para los chicos. Fue en ese momento en el que los policías encontraron a Isaac Jabbaz, el padre de la familia afectada por el incendio.

“El padre estaba desesperado, pedía que ayuden a rescatar a su familia. Tuvimos que retenerlo porque quería meterse de vuelta en el edificio. Adentro ya estaban trabajando bomberos en el lugar " precisó el oficial. Jabbaz sigue internado por la inhalación de humo.

Desprovistos de cualquier equipo especial, los tres policías se adentraron en el edificio. La única protección que tenían contra el humo y el hollín era tan solo sus barbijos y cuellos térmicos de polar.

El oficial Leandro Godoy, el primer policía que ingresó en el edificio incendiado Policia de La ciudad

Luego de eso, pasó lo peor. De a poco, los bomberos comenzaron a sacar del departamento a las víctimas. Cinco integrantes de la familia Jabbaz que murieron en el incendio de su departamento. Se trata de Karina Sofia Kibudi, de 52 años, y cuatro de sus nueve hijos, identificados como Rafit, Orly, Ester y Camila Jabbaz, de 3, 7, 9 y 19 años respectivamente.

A medida que los bomberos iban descendiendo los cuerpos hacia el sexto piso, los tres oficiales, se ocupaban de ir bajándolos uno por uno. “A mi me tocó cargar a la chica de 19 años. En ese momento tenía signos vitales. La bajamos cargándola de a dos. Ella estaba inconsciente con parte del cuerpo quemado. Cuando llegamos abajo, quedó en manos de los médicos, pero no pudieron hacer mucho, estaba muy mal”, relató uno de los oficiales.

El oficial Juan Manuel Herrera

“En esas situaciones, uno no piensa en uno, ni se deja llevar por lo que uno siente. Uno solo piensa en ayudar. Nosotros nos perfeccionamos todos los días y nos mentalizamos para este tipo de cosas. Lamentablemente esta vez fue una tragedia ” comentó Herrera

Una vez finalizado el operativo, los tres hombres fueron atendidos por personal médico, y durante la tarde del viernes se les realizaron estudios para constatar que no le hayan quedado secuelas, producto del humo inhalado a lo largo del operativo.

Incendio en Recoleta: las imágenes captadas por los bomberos en medio del rescate

“Nosotros no tenemos el entrenamiento que tienen los bomberos, pero ante estas situaciones, hacemos lo que sea por ayudar. Uno saca fuerzas de manera espontánea. No sé de dónde sale. Seguramente es la vocación” concluyó uno de los policías.

El peritaje de los Bomberos de la Ciudad determinó el origen al incendio: “Con respecto a la causal del hecho, la misma se relaciona la súbita reacción exotérmica de baterías de litio de monopatín eléctrico, la cual se viera inducida presuntamente por varios motivos, como ser: sobrecarga o descargas excesivas, golpes en las celdas o bien exposición a fuentes de calor, cuyo potencial térmico se transmitiera a los elementos aptos para arder, dando así, lugar a lo ocurrido”.

En la recorrida que hicieron los peritos de Bomberos, personal policial y el fiscal Fedullo por el departamento donde sucedió la tragedia encontraron dos monopatines eléctricos, así lo informó a LA NACION el jefe de la Oficina de Siniestros del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, subcomandante Eduardo Jamur. Ahora, los dos monopatines serán peritados para determinar cuál fue el desperfecto de las baterías de litio que originó el fuego.