Claudio Barrelier será indagado y podría reconocer el femicidio de Agostina Vera

CÓRDOBA.- “Mi negra bella”, comienza la carta que le escribieron a Agostina Vega sus abuelos, Miguel y Elizabeth Heredia. Este lunes la chica hubiera cumplido 15 años. Hace 15 días fue asesinada: la ahorcaron y, presumiblemente, abusaron sexualmente de ella.

Acusado por ese femicidio está detenido un amigo y expareja de la madre de la víctima, Claudio Barrelier; en las últimas horas fue dado de alta del área psiquiátrica de la cárcel de Bouwer y se prepara para ser indagado nuevamente por el fiscal Raúl Garzón. Según el rumor que crece entre allegados a su defensa, reconocería que fue él quien mató a Agostina y daría detalles. La expectativa está puesta en tratar de saber no solo el cómo, sino el porqué.

En paralelo a la investigación judicial -en la que, además de Barrelier, está preso Osvaldo Fassetta, su vecino, acusado de encubrimiento agravado- este lunes la oposición legislativa en la provincia presentó un pedido de jury de enjuiciamiento contra los fiscales Garzón, que tiene a su cargo la investigación del femicidio, e Iván Rodríguez, quien liberó a Barrelier hace un año después de una denuncia por privación ilegítima de la libertad realizada por una joven que, entonces, tenía 20 años. El funcionario no enmarcó el caso como un hecho de violencia de género, a pesar de que la chica salió corriendo de la casa semidesnuda y gritando que querían violarla.

La presentación considera, respecto de Rodríguez, que no evaluó el riesgo que representaba el imputado cuando ordenó su libertad; en el pedido de jury se indicó que el fiscal omitió ponderar adecuadamente el contexto de violencia de género, la gravedad de los hechos denunciados y la posibilidad de reiteración de conductas violentas.

Los legisladores opositores sostuvieron que las medidas impuestas para controlar a Barrelier resultaban insuficientes frente a la peligrosidad que surgía de la causa.

La joven que lo denunció en mayo de 2025 contó que Barrelier −hasta entonces empleado municipal e integrante de Los Gigantes, una facción de la hinchada de Instituto− la había convocado a su casa con el pretexto de que le daría un dinero para que le guardara; dijo que en cuanto entró, él la ató de pies y manos, la amordazó y la amenazó con un arma de fuego. La víctima logró escapar y pedir ayuda.

En el caso de Garzón, en tanto, se listó la demora en la recepción de la denuncia, tardanza en la activación de la Alerta Sofía, atraso en los allanamientos y la detención de Barrelier, sumado a la polémica conferencia que brindó tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente.

En el pedido que alcanza a Garzón, uno de los aspectos señalados fue la valoración de los antecedentes de Barrelier. Los legisladores entienden que Garzón no habría tomado en consideración ese antecedente como un factor de riesgo relevante durante la búsqueda de la adolescente.

A ambos fiscales se los acusa de negligencia grave, mal desempeño y morosidad. El pedido, firmado por legisladores de todos los bloques opositores, solicita “investigar la actuación de los fiscales Rodríguez y Garzón en los procesos vinculados a Barrelier”, la apertura del proceso, las suspensiones preventivas de los funcionarios judiciales y sus eventuales destituciones.

“No se trata de prejuzgar ni de reemplazar el trabajo de la Justicia. Se trata de que los mecanismos institucionales funcionen y permitan determinar si las decisiones adoptadas estuvieron a la altura de las responsabilidades que exige la función judicial”, señala el texto.

Los legisladores Matías Gvozdenovich, Brenda Austin, Walter Nostrala, Oscar Agost Carreño, Viviana Martoccia, Alejandra Ferrero, Daniel Juez, Gerardo Grosso, Patricia Botta, Agustín Spaccesi, Gregorio Hernández Maqueda, Dante Rossi, Oscar Saliba, Noelia Agüero son los firmantes del pedido de jury. “Por respeto a Agostina, a su familia y a toda la sociedad cordobesa, creemos que cada actuación debe ser revisada con seriedad, transparencia y apego a la ley”, concluyeron.

Nueva indagatoria

Después de que el cuerpo de Agostina fuera hallado, Barrelier, que ya estaba preso, habría expresado “ideas y pensamientos suicidas“, por lo que fue internado preventivamente en el Hospital Modular que funciona en la cárcel de Bouwer, “bajo estricta custodia del Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa, unidad táctica de élite del Servicio Penitenciario”.

Este lunes, tras nuevos peritajes, las autoridades comunicaron que recibió el alta y que “mantiene un buen estado de salud”. Está bajo vigilancia y aislado porque, según trascendió, fue amenazado por otros presos.

Hace una semana Barrelier habló con Jorge Cassini, el defensor oficial que le asignó el Estado provincial. Ese contacto era el paso previo -además de la autorización médica- para que se proceda a llamarlo nuevamente a indagatoria, pero esta vez acusado de femicidio, dado que en las dos declaraciones anteriores estaba imputado por privación ilegítima de la libertad.

La indagatoria podría ser este martes y, según circuló en las últimas horas, Barrelier habría dicho que reconocería ante Garzón que asesinó a Agostina en su casa del barrio Cofico, en la capital provincial.

La adolescente llegó allí alrededor de las 23 del sábado 23 de mayo. Entró a la casa con Barrelier, pero ya no salió de allí con vida. Los forenses estimaron que la muerte se produjo entre esa hora y las dos de la madrugada del domingo 24. El cuerpo fue encontrado recién el sábado 30 de mayo en un descampado a 17 kilómetros de la casa, en el barrio Ampliación Ferreyra, en el sudeste de la ciudad. A esa altura, Barrelier había declarado dos veces, con un discurso sinuoso en cuanto al tenor y la extensión de su contacto con la menor: primero dijo que no la había visto; luego que sí, y que la niña se había ido en un auto rojo con un “noviecito”, y luego admitió que había entrado 15 minutos a su casa y se había ido. La entrada de la adolescente a la vivienda de la calle Del Campillo 878 fue grabada por una cámara de seguridad de la cuadra.

El lunes 25 de mayo a las 11 de la mañana, Barrelier salió de su casa con una bolsa pesada y dos heladeras conservadoras de viaje; subió todo a un Ford Ka negro que le había prestado una examante, Soledad Andreani. Fue con ese auto al descampado de Ampliación Ferreyra donde, cinco días después, fue encontrado el cuerpo de Agostina, que había sido desmembrado.

El jueves pasado a la noche fue detenido Fassetta, de 47 años, quien vivía en la misma casa de Barrelier y acompañó a la madre de la menor a buscarla en la madrugada del domingo 24 de mayo.

La principal sospecha sobre Fassetta -quien todavía no fue indagado- está vinculada con los mensajes que recibió la madre de la adolescente mientras era buscada. En el que a Melisa Heredia le decían “quedate tranquila que Agostina está bien, está dormida”, su voz fue reconocida por la abuela de la menor.

Despedida

Entre tantas novedades procesales, y cuando el dolor por el trágico fin aún no cesa, los abuelos de Agostina dieron a conocer una carta que Elizabeth le escribió a su nieta con motivo de los 15 años que hubiese cumplido este lunes. Dice así:

“Mi negra bella. Cómo podría explicar lo que sentimos en estos momentos si solo tenemos dolor, nuestros corazones están partidos en mil pedazos.

“Veo en mi celular cientos de fotos, videos con tu vocecita siempre alegre, con tus locuritas de adolescente. Amo recordar nuestros fines de semana durmiendo juntos, a veces charlando antes de dormir, planeando tu cumpleaños, contando los días para tus 15, eligiendo color de vestido, imaginándote entrar al salón con tus tíos y ‘tu buelo’, como le decías desde que empezaste a hablar".

“Te recuerdo en casa jugando con tu hermanito y tu tío como si fuesen tres hermanitos, sacándole las pinturas a tu tía sin permiso -añaden-. ¡Dios, quisiéramos despertar de esta pesadilla y que estés como todos los días de tu vida con nosotros!

“Mi Agos, mi negra bella, la nieta más hermosa y buena, con la sonrisa más linda. Le pido a Dios que nos mantenga unidos y fuertes como familia para poder pedir justicia. Te amamos y te amaremos siempre".

Como contó LA NACION, la familia había ahorrado para hacerle una “fiestita” a Agostina. Melisa Heredia, su madre, sigue internada; mientras que su abuelo Miguel fue dado de alta después de unas horas en observación tras el velatorio y entierro de la adolescente. Demasiada angustia acumulada.

La recuperación de Melisa como para poder declarar, también es esperada por la Justicia. Fuentes de la causa -que está bajo secreto de sumario por diez días desde el pasado 3- consideran que la conversación que tuvo con Barrelier es crucial para tratar de determinar cuál podría haber sido el móvil del femicidio.