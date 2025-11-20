Infierno de tiros: balearon a una joven cuando quedó en medio de un tiroteo entre un policía y tres ladrones

La esquina de Rodríguez y Biguá se convirtió anteanoche en un infierno de balazos. Frente a una heladería, tres asaltantes se enfrentaron a tiros con un agente de la Policía de la Ciudad que intentó impedir un asalto en esa zona de Ciudad Evita, en La Matanza.

En ese momento, Camila, de 21 años, abordaba su automóvil Volkswagen Gol luego de comprar helado. Casi al mismo tiempo, tres delincuentes descendieron de un Ford Focus blanco y le apuntaron con armas de fuego para obligarla a que entregara su automóvil.

La escena fue advertida por el cliente que salía de la heladería y que se identificó como integrante de una fuerza de seguridad. El policía que estaba de civil impartió la voz de alto. Entonces, los asaltantes abrieron fuego contra el efectivo, quien repelió la agresión.

Así comenzó un tiroteo en el que se dispararon más de veinte balazos. Uno de los proyectiles hirió el brazo a Camila, de 21 años. El balazo ingresó por el parabrisas de su automóvil.

Debido a que no esperaban encontrar resistencia en el asalto, los delincuentes abordaron el Ford Focus blanco en el que llegaron a la heladería y huyeron sin concretar el robo. Hasta anoche, los delincuentes no habían sido detenidos y eran buscados intensamente por los efectivos de la comisaría local.

Debido al enfrentamiento y a que hubo una herida, los efectivos de la sección de Ciudad Evita secuestraron el arma reglamentaria del oficial de la Policía de la Ciudad, quien se desempeña en la comisaría de Barracas.

Durante la mañana, en el lugar quedaban todavía las marcas realizadas por los peritos de la División Policía Científica sobre las improntas de los proyectiles. Según quedó registrado en un video grabado con una cámara de seguridad que está a cien metros del lugar donde ocurrió el violento episodio, se escucharon más de veinte disparos.

El frente de la heladería presentaba gran cantidad de impactos de bala. En tanto que la joven herida estaba internada en el hospital Balestrini, sin riesgo de vida.

Ante la sucesión de robos y asaltos, los vecinos de Ciudad Evita organizaron una marcha de reclamo para que se apliquen medidas con el objetivo de frenar los delitos. El enfrentamiento ocurrió en la lonja de la autopista Riccheri entre la avenida General Paz y Camino de Cintura. En esa zona, seis horas antes había sido asesinado Nazareno Izern.