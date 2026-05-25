Alerta por una joven argentina desaparecida en Chile: había denunciado que la seguían
La última vez que se contactó con su familia fue el 20 de mayo; fue vista por última vez en la localidad costera de Pichilemu
- 3 minutos de lectura'
Una joven argentina oriunda de Salta es buscada intensamente en Chile luego de haberle advertido a su familia que sentía miedo porque un grupo de personas la seguía. Se trata de Lourdes Rosario Brizuela, quien fue vista por última vez el pasado 20 de mayo en la ciudad chilena de Pichilemu, situada sobre la costa y a unos 230 kilómetros al sur de Viña del Mar.
El caso tomó estado público después de que la Fundación Volviendo a Casa difundiera un pedido urgente de búsqueda y solicitara colaboración tanto en la Argentina como en Chile para intentar localizarla.
Según pudo reconstruirse, la joven había viajado a Chile en diciembre de 2025 y residía en Punta de Lobos, una localidad situada en las afueras de Pichilemu. Días antes de desaparecer, mantuvo contacto con su familia mediante mensajes de WhatsApp en los que expresó preocupación y temor porque, según relató, varias personas la seguían.
Después de esas conversaciones dejó de responder llamadas, videollamadas y mensajes, situación que alarmó a sus familiares y derivó en la presentación de una denuncia formal para activar los protocolos de búsqueda.
“Hoy su familia teme seriamente por su integridad física y psicológica. Pedimos máxima difusión en Argentina y Chile”, señalaron desde la Fundación Volviendo a Casa a través de un comunicado compartido en redes sociales.
La investigación ahora se centra en reconstruir los últimos movimientos de la joven y determinar qué ocurrió en las horas previas a su desaparición. En paralelo, familiares, allegados y organizaciones sociales impulsan campañas de difusión para intentar obtener información sobre su paradero.
Para facilitar su identificación, se compartieron las características físicas de Lourdes Rosario Brizuela. Según detallaron, mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tez blanca y tiene cabello castaño claro, ondulado y hasta los hombros.
Además, presenta una quemadura en la mano izquierda y un lunar marrón grande en el pecho. También tiene tatuajes: una luna y dos astronautas en la pierna izquierda y un símbolo tatuado en la nuca.
La familia pidió que cualquier persona que pueda aportar información sobre la joven se comunique de inmediato con las autoridades policiales chilenas o con la Fundación Volviendo a Casa, mientras continúa la búsqueda en distintas zonas de Pichilemu y sus alrededores.
- 1
Afirman que habrían detectado en Venezuela a una niña de 5 años que desapareció en Santa Fe
- 2
Cayó una banda que robó en la casa de Del Potro en Tandil y era buscada por el FBI por asaltos a deportistas de elite, entre ellos, el novio de Taylor Swift
- 3
Motín en una comisaría de Balvanera: quema de colchones y siete intoxicados que tuvieron que ser trasladados
- 4
Defendió a una mujer y lo golpearon brutalmente a metros del Obelisco: hay dos detenidos