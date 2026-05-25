Alerta por una joven argentina desaparecida en Chile: había denunciado que la seguían

Una joven argentina oriunda de Salta es buscada intensamente en Chile luego de haberle advertido a su familia que sentía miedo porque un grupo de personas la seguía. Se trata de Lourdes Rosario Brizuela, quien fue vista por última vez el pasado 20 de mayo en la ciudad chilena de Pichilemu, situada sobre la costa y a unos 230 kilómetros al sur de Viña del Mar.

El caso tomó estado público después de que la Fundación Volviendo a Casa difundiera un pedido urgente de búsqueda y solicitara colaboración tanto en la Argentina como en Chile para intentar localizarla.

Según pudo reconstruirse, la joven había viajado a Chile en diciembre de 2025 y residía en Punta de Lobos, una localidad situada en las afueras de Pichilemu. Días antes de desaparecer, mantuvo contacto con su familia mediante mensajes de WhatsApp en los que expresó preocupación y temor porque, según relató, varias personas la seguían.

Después de esas conversaciones dejó de responder llamadas, videollamadas y mensajes, situación que alarmó a sus familiares y derivó en la presentación de una denuncia formal para activar los protocolos de búsqueda.

“Hoy su familia teme seriamente por su integridad física y psicológica. Pedimos máxima difusión en Argentina y Chile”, señalaron desde la Fundación Volviendo a Casa a través de un comunicado compartido en redes sociales.

La investigación ahora se centra en reconstruir los últimos movimientos de la joven y determinar qué ocurrió en las horas previas a su desaparición. En paralelo, familiares, allegados y organizaciones sociales impulsan campañas de difusión para intentar obtener información sobre su paradero.

Para facilitar su identificación, se compartieron las características físicas de Lourdes Rosario Brizuela. Según detallaron, mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tez blanca y tiene cabello castaño claro, ondulado y hasta los hombros.

Además, presenta una quemadura en la mano izquierda y un lunar marrón grande en el pecho. También tiene tatuajes: una luna y dos astronautas en la pierna izquierda y un símbolo tatuado en la nuca.

La familia pidió que cualquier persona que pueda aportar información sobre la joven se comunique de inmediato con las autoridades policiales chilenas o con la Fundación Volviendo a Casa, mientras continúa la búsqueda en distintas zonas de Pichilemu y sus alrededores.