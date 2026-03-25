Inhabilitaron al conductor de 25 años que chocó cuando corría picadas frente a Tecnópolis

El joven de 25 años que sufrió lesiones anoche luego de derrapar y chocar con su BMW cuando corría picadas frente a Tecnópolis fue inhabilitado para conducir.

Según informaron fuentes del gobierno bonaerense, “el Ministerio de Transporte de la provincia dispuso la inhabilitación preventiva para conducir de Lucas Facundo Arias, quien protagonizó un siniestro vial en el playón de Tecnópolis, paralelo a la avenida General Paz en el partido de Vicente López, en el marco de maniobras vinculadas a picadas ilegales.

El hecho ocurrió cuando el conductor, a bordo de un BMW M2, embistió a Iván Nicolás Sluger, de 22 años, quien resultó con escoriaciones en el rostro y las rodillas, por lo que debió recibir asistencia médica en el lugar.

El choque de un BMW durante una picada frente a Tecnópolis

Tras la intervención policial y de la Justicia, el ministerio aplicó a Arias “la inmediata prohibición para conducir vehículos, en el marco de la Ley Provincial N° 13.927, hasta tanto se resuelva la situación judicial“.

La inhabilitación quedó registrada bajo el expediente contravencional N° 819503286, con intervención de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires.

Desde el Ministerio remarcaron que este tipo de episodios, asociados a carreras clandestinas y conducción temeraria, representan una de las conductas más peligrosas en la vía pública.

“La Provincia no va a mirar para otro lado frente a este tipo de irresponsabilidades. Las picadas ilegales no son un juego: ponen vidas en riesgo y tienen consecuencias”, señalaron desde el área.

En esa línea, destacaron que se continúan intensificando los controles y operativos para prevenir este tipo de prácticas.