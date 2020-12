Ola de inseguridad: en julio, el Gobierno nacional había desplegado fuerzas federales en las zonas más conflictivas del conurbano. Crédito: Ministerio de Seguridad

Una familia de Moreno vivió una pesadilla durante 15 minutos en su vivienda. Once delincuentes, que simulaban ser policías, aprovecharon que una mujer llegaba en remis a la casa y entraron a la fuerza. Violentos, exigían que se les entregara dinero. "Dame la plata o te llevo a la nena", le dijo uno de los ladrones a la madre, que veía cómo la cara de su hija menor, de ocho años, transmitía miedo y angustia. Y mientras se sucedía este robo, otros de los malhechores hurtaban bienes de un inmueble lindero.

Eran las 14.45 de ayer. Mariana, la dueña de casa, volvía a su vivienda ubicada en las calles Maza y Lemos, del barrio Villa Trujuy, en un remis cuando varios delincuentes la sorprendieron al momento de ingresar. Uno de los asaltantes comenzó a gritar "todos quietos porque es un allanamiento policial", mientras que otro portaba un elemento habitualmente usan las fuerzas de seguridad para derribar las puertas e ingresar a las casas.

Asustada, la mujer se tiró al suelo, pero los ladrones, armados con escopetas y chalecos antibalas, la obligaron a entrar al inmueble. Hicieron lo mismo con un técnico que estaba trabajando en el frente del hogar y con el chofer del remis. "A mí me tuvieron en el cuarto de una de mis hijas", contó la víctima a TN esta mañana. Dos de las menores se quedaron con la empleada y la más pequeña de las niñas, jugaba entretenida en la habitación matrimonial, ajena a lo que ocurría.

Los ladrones no hacían más que exigir dinero. Era todo lo que pedían. "Pero, en un momento, uno de los hombres apareció con la nena más chica y, mientras le apuntaba, me amenazó que si no le entregaba plata se la llevaba", recordaba la mujer. "Fue un momento eterno", contó Mariana. La madre no lo dudó. Tomó de la mano al delincuente y no lo iba a soltar hasta que liberara a su hija.

Afuera, en tanto, sonaban las alarmas vecinales. Eso hizo que una mujer que vive al lado de la casa que era víctima del asalto quisiera salir a ver qué ocurría, pero enseguida se dio cuenta de que los ladrones también estaban ingresando a su hogar. Sin dudarlo, se encerró en el patio para no exponerse a la violencia.

"Pensé que me mataban"

El ruido de las afueras provocó que los ladrones decidieran emprender la huida sin llevarse a la niña. Mariana reflexionó, acongojada: "Pensé morir varias veces mientras estaban los ladrones. No quería ver. Pensé que me pegaban un tiro, que me mataban. Solo quería proteger a mi hija".

Las víctimas denunciaron el hecho en la comisaría 2° de Moreno, donde se inició una pesquisa por "robo agravado en poblado y banda con uso de arma", en la que interviene la fiscalía 4 de Moreno, a cargo del fiscal Federico Soñora. Un jefe policial contó a Télam que investigadores de la DDI de Moreno analizaban las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de la zona y recolectaban huellas en la escena con el fin de identificar a los ladrones y establecer si cometieron otros robos en la zona.

La familia asaltada es proveedora de pollos de la zona de Moreno, Paso del Rey y Merlo, agregaron las fuentes. El suegro de la madre de la familia, Rubén, aseguró que los delincuentes sabían que trabajan en la distribución de pollos y aseguró que son los mismos que les robaron en el depósito. "También nos dijeron aquella vez que era un allanamiento y robaron. Somos gente laburadora y nos pasa otra vez. Nos apuntan en grupo comando y nos roban. En ese robo también eran unos seis a siete delincuentes armados", recordó el hombre.

