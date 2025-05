Insólito hecho: un caballo, a todo galope, embistió a una mujer que circulaba en una moto

Una escena tan insólita como preocupante se vivió esta mañana en el centro de Necochea, cuando una mujer que circulaba en motocicleta fue embestida por un caballo que corría desbocado por las calles de la ciudad.

El hecho ocurrió al momento en que la motociclista cruzaba una avenida. Las cámaras de seguridad captaron el impactante momento en que un caballo, con una manta gris y pechera blanca, irrumpió fuera de control en la calzada, sorprendiendo a la conductora, quien no tuvo tiempo de reaccionar. El animal la embistió y continuó su carrera a toda velocidad.

En las imágenes se observa cómo la mujer queda tendida en el suelo, mientras su moto permanece encendida con las luces titilando. Un automóvil que venía en sentido contrario logra esquivar el accidente y se detiene en la esquina, mientras otros vehículos que circulaban en la misma dirección hacen señales de luces, aparentemente para alertar a los demás conductores y facilitar el paso.

Afortunadamente, la motociclista comenzó a moverse poco después del impacto. Según se aprecia en la grabación, el caballo golpeó con sus patas delanteras la parte delantera de la moto, y la mujer cayó de espaldas. El animal incluso parece haber intentado evitar pisarla al dar un salto.

Segundos más tarde, dos hombres se acercaron corriendo al lugar del accidente, mientras otra motocicleta se detuvo para cortar el tránsito y evitar nuevos incidentes. La mujer logró sentarse por sus propios medios y, según lo observado, no presentaba heridas de gravedad.

En redes sociales, especialmente en Facebook, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Muchos expresaron su preocupación por la presencia de animales sueltos en la vía pública, una situación que, según vecinos, no sería nueva en Necochea. Otros usuarios agradecieron que el episodio no haya pasado de un gran susto.

Otro caso

El pasado 15 de abril se registró otro accidente relacionado con caballos sueltos, esta vez en la Ruta 6, en la provincia de Buenos Aires, con un desenlace fatal: una mujer perdió la vida tras un choque provocado por varios equinos que, al impactar con distintos vehículos, desataron una estampida.

Según se informó, veinte caballos de polo que se encontraban sueltos en las inmediaciones de un campo llamado Puesto Viejo irrumpieron en la ruta. Lamentablemente, nueve de ellos murieron como consecuencia del siniestro.

Una camioneta Ford Ranger impactó contra cinco de los animales. A pesar de la violencia del choque, sus ocupantes resultaron ilesos. Sin embargo, una Toyota Hilux que circulaba detrás no logró frenar a tiempo y embistió al resto de los caballos, lo que provocó la estampida.

En medio del caos, los animales se dispersaron por la ruta y uno de ellos chocó de frente contra un automóvil Seat Toledo. El conductor del vehículo quedó internado en grave estado, mientras que la mujer que lo acompañaba falleció producto del violento impacto. El caballo terminó incrustado en el asiento del acompañante.