Instalarán un sistema antidrones en una cárcel para evitar el abastecimiento aéreo de los presos

MENDOZA.- El objetivo ya está en marcha: frenar los drones y bloquear las comunicaciones ilegales en las cárceles. Así, con nueva tecnología, esta provincia busca controlar el espacio aéreo alrededor de los penales. Se trata de un sistema antidrones y de monitoreo penitenciario, con la premisa de potenciar la vigilancia interna de las prisiones y prevenir el ingreso de elementos prohibidos, principalmente celulares y estupefacientes.

Como parte del Sistema Integral de Refuerzo de Controles en el Servicio Penitenciario, Mendoza avanza con las iniciativas que impulsó meses atrás el gobernador Alfredo Cornejo junto con la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, dentro de la licitación del sistema de georreferenciación y bloqueo selectivo de señales.

“Se trata del sistema de control que presentamos junto al gobernador a comienzos de este año, y estas pruebas marcan la etapa de ejecución del sistema antidrones. Se trata de una herramienta muy importante para el sistema penitenciario, vinculada con el fortalecimiento del control interno de las cárceles y, al mismo tiempo, con la prevención del delito hacia el exterior”, explicó la funcionaria.

La medida contempla una plataforma integral cuya inversión asciende a 2,3 millones de pesos, autorizada mediante el Decreto 552 y publicada en el Boletín Oficial el 26 de marzo de 2025. Entre sus principales funciones, permitirá monitorear señales dentro de los establecimientos penitenciarios, detectar la presencia de celulares no autorizados y bloquearlos de forma selectiva.

Controlarán el espacio aéreo alrededor del complejo penitenciario Almafuerte Gobierno de Mendoza

“Este tipo de tecnología se complementa con la política de prohibición de celulares intramuros, y con otras medidas destinadas a evitar que entren sustancias prohibidas. Para sostener estas políticas necesitamos sistemas de control eficientes. En ese sentido, el Servicio Penitenciario de Mendoza ya cuenta con cámaras de precisión en zona de requisas, detectores de metales y un sistema único de ingreso, a los que ahora se suma este sistema de inhibición”, destacó la titular de la cartera de Seguridad.

Lo novedoso del plan es el control del espacio aéreo. Con la plataforma antidrones de última generación, que ya fue probada días atrás en el complejo de máxima seguridad Almafuerte II por la empresa Citryc, adjudicataria del sistema, se logra detectar sobrevuelo de aeronaves y repeler drones que intenten ingresar objetos prohibidos, como drogas, teléfonos o armas.

En las primeras tareas de los equipos técnicos junto con los agentes de la Unidad de Vehículo Aéreo No Tripulado también participaron el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, y el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, quienes coordinaron las capacitaciones con la empresa. De hecho, varios agentes recibirán formación específica para operar este sistema y ejercer el control correspondiente.

“El Servicio Penitenciario cuenta con veinticuatro agentes especialmente formados para operar esta tecnología, que es de punta y se utiliza en los sistemas penitenciarios más avanzados del mundo. Permite tanto la detección como la mitigación: no solo identifica un dron que sobrevuela el perímetro, sino que también localizar el punto exacto desde donde está siendo operado”, agregó Biskupovich, haciendo hincapié en que no se trata únicamente de impedir que el dron ingrese al espacio aéreo penitenciario, sino también de poder dar con la persona que lo maneja, detenerla si fuera necesario y realizar luego un análisis forense del dispositivo.

“Eso nos permite conocer quién era el usuario logueado y qué tipo de material o imágenes transportaba”, aclaró el funcionario.

Mendoza busca evitar que bandas utilicen drones para abastecer a los presos dentro de las cárceles Gobierno de Mendoza

“La idea es impedir el sobrevuelo no autorizado y evitar que se utilicen drones para introducir elementos prohibidos, como celulares o drogas, dentro de los complejos penitenciarios. Lo que estamos haciendo es garantizar que nada de lo que la ley prohíbe pueda ingresar por vía aérea a las cárceles de Mendoza”, remarcó Biskupovich.

El sistema integral de control penitenciario lanzado en abril incluye control unificado de accesos, aparatos de bloqueo selectivo de señales de celulares y un avanzado Sistema de Videovigilancia e incorporación de equipos de radiocomunicación. El objetivo es prevenir el ingreso de elementos prohibidos y cortar los vínculos ilegales entre internos, personal penitenciario y personas externas. Los visitantes que ingresan en un penal deben pasar por detectores de metales, registro fílmico y palpado físico. Es por este motivo que se está realizando una fuerte inversión en tecnología. Por tal motivo, hay 300 cámaras en proceso de instalación en los lugares de ingreso y en la zona de visitas, con sensores de movimiento.

Desde el Poder Ejecutivo mendocino aseguraron que la incorporación de tecnología debe estar acompañada por una constante capacitación del recurso humano y su respectiva actualización de los protocolos de acción. Por eso, en 2024, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) instruyó de forma teórica y práctica a más de 20 efectivos de Almafuerte II en el manejo del sistema de escaneo Nuctech, destinado a reconocer e identificar drogas, explosivos y otros materiales ilícitos.

Además, desde el Servicio Penitenciario informaron que en los próximos días comenzará a funcionar un sistema de reconocimiento facial de personas privadas de libertad y de personal penitenciario, a fin de que se establezca una conexión automática de identificación entre la propia base de datos de las cámaras y el sistema cerrado que posee la institución.

La ministra de Seguridad mendocina, Mercedes Rus, impulsa el programa de control del espacio aéreo alrededor de las cárceles Gobierno de Mendoza

“Este tipo de medidas son clave, porque en otras cárceles del país se ha detectado el uso de drones para introducir celulares y droga, lo que convierte a los servicios penitenciarios en espacios de demanda y circulación de estupefacientes. Eso perjudica a todo el sistema de seguridad, ya que fomenta y fortalece circuitos de comercialización de droga en los distritos de residencia de las cárceles”, concluyó la ministra Rus.