Intensifican en Córdoba la búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida desde el sábado

CÓRDOBA.- Hay conmoción por el destino de Agostina Vega, la chica de 14 años que está desaparecida desde el sábado a la noche cuando salió de la casa de su madre en el barrio General Mosconi, en el noreste de la ciudad, y se subió a un remís que la llevó al barrio Cofico, a pocas cuadras del Río Suquía, cerca del centro de la capital provincial. La Alerta Sofía está activa y la policía trabaja a destajo para reconstruir cada movimiento.

Un hombre de 33 años, identificado como Claudio Barrelier, amigo de la madre de la chica, fue detenido hoy; el remisero que llevó a Agostina dijo que este hombre esperaba a la menor en Mariano Fragueiro y Juan del Campillo, pagó el viaje y se fue caminando con la adolescente.

El sospechoso, durante el fin de semana, le había dicho a la familia que había visto a Agostina subirse a un Volkswagen Gol rojo y que estaba con un tal “Franco”. Pero la madre dijo que eso es imposible porque ese joven, en el momento de la desaparición de la menor, estaba detenido.

La abuela de la adolescente sostuvo que el detenido le habría dicho a Agostina que tenía “un regalo sorpresa” para su madre. Ese habría sido el “gancho” para convencerla de que fuera al barrio Cofico a encontrarse con él.

También admitió que Barrelier y Heredia fueron pareja hace aproximadamente tres años. Él es empleado de la Municipalidad de Córdoba desde 2021. Él es fanático de Instituto; en redes sociales hay fotos en las que el ahora detenido y la madre de Agostina comparten la escena con otros hinchas de “La Gloria”.

Claudio Barrelier Facebook

Según la abogada de Gabriel Vega −padre de Agostina−, Fernanda Alaniz, el acusado tiene “antecedentes por privación ilegítima de la libertad contra una expareja”.

Sobre esta persona se centró la principal investigación tras el fundamental testimonio del remisero y porque al menos una cámara de seguridad del barrio Cofico lo detectó caminando cerca de las 22.30 junto a Agostina. El sospechoso vive precisamente en Fraguerio y Campillo, adonde el remís dejó a la menor.

El pedido del ministerio de Seguridad nacional por la búsqueda se Agostina

Por estas horas, detectives de investigaciones de la Policía de Córdoba, siguiendo directivas del fiscal Raúl Garzón, intensificaron las tareas con diferentes allanamientos. Trabajan sobre algunos datos que habría aportado el detenido y también con la geolocalización del celular de Agostina, que habría sido apagado, ya que desde la noche del sábado no recibe llamadas ni mensajes.

Melisa Heredia, madre de Agostina, dijo que en su casa la había visto bien, jugando con su hermano de siete años. “La vi que salía, me dijo que iba al negocio de su abuelo a comprar unas empanadas”, precisó. El negocio está al lado de su vivienda.

Salió con su hermano menor, pero el chico regresó solo. “Cuando volvió -afirmó la madre- le pregunté si estaba Agostina en el negocio de su abuelo y me respondió ‘no má, la Agos no está’”. La llamó al teléfono móvil a las 22.30; "sonó cuatro veces y no sonó nunca más hasta el día de hoy”, precisó.

“Al celular lo apagaron. Mi hija vio solo a una persona, nadie más la vio. Para mí que la tiene él. Pasaron cuatro, cinco días y nadie me llamó para decirme que quiere plata, nada”, sostuvo Melisa, en relación con un posible secuestro extorsivo.

Se refirió al hombre que ahora está detenido: “La recibió este chico que es conocido mío. Él le pagó el remís a mi hija; el remisero vio que ambos se fueron conversando”.

Claudio Barrelier Facebook

La madrugada del domingo ella misma habló con Barrelier; primer le dijo que no la había visto y luego le admitió que la chica había ido hasta su casa y 15 minutos después se había subido al auto rojo.

“Me mintió todo el fin de semana. El remisero fue el que nos dijo que había dejado a Agostina con esta persona. Si el remisero no hablaba nunca nos hubiésemos enterado de que lo había visto a él”, sostuvo. El remisero se presentó ante la familia el domingo cuando vio la foto de la Alerta Sofía y reconoció a su pasajera.

Para la madre, no es así. “Nombra a un tal Franco, que no puede ser porque estaba detenido ese chico ese día”, dijo. El auto rojo tampoco fue detectado por las videocámaras relevadas por los investigadores.

Melisa manifestó que su hija no tendría experiencias en salidas nocturnas, en amistades desconocidas, como tampoco el manejo en la vía pública. “Solo va a la plaza a dos cuadras de casa. Mi hija no sabe ni las calles de Córdoba. Él le ha dicho que vaya hasta ese lugar” en el barrio Cofico, insistió la mujer.

Gabriel, el padre de Agostina, realizó una investigación personal ubicando al hombre de 33 años que fue el último que vio a su hija. Dijo que se habría sorprendido por algunas “cuestiones muy vinculadas” a Melisa Heredia, de quien está separado. Ya se constituyó como querellante en la causa. Él fue quien habría averiguado que C. B. tiene antecedentes por privación ilegítima de la libertad contra una expareja.

Anoche hubo una movilización en el barrio General Mosconi para reclamar que la Justicia tome medidas concretas para hallar a la chica. Pidieron que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se haga presente. Cuestionaron que hay domos cuyas cámaras no funcionan desde hace meses y que podrían haber sido claves en la investigación.

Cómo iba vestida Agostina

La adolescente fue descripta por su familia como una joven de contextura delgada, cabello oscuro y flequillo. Al momento de desaparecer vestía un buzo rojo con inscripciones color crema, un jean negro de estilo Oxford y zapatillas blancas.

La difusión de estas características forma parte de la Alerta Sofía, que es un sistema nacional de emergencia destinado a localizar rápidamente a menores desaparecidos cuando existe un riesgo grave para su integridad física.

El mecanismo permite difundir de forma masiva fotografías, datos personales y detalles del caso a través de medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular y fuerzas de seguridad, con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda en las primeras horas críticas.

Las autoridades recordaron, además, que ante la desaparición de un niño o adolescente no es necesario esperar 24 o 48 horas para realizar la denuncia y que cualquier persona puede comunicarse de manera gratuita al 134 para aportar información o reportar un caso.