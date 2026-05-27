Misterioso hallazgo en Recoleta: apareció una granada activa en un departamento que está en refacciones

Una granada de mano activa fue hallada este miércoles dentro de un departamento en refacción en el barrio porteño de Recoleta. El artefacto fue encontrado por obreros que trabajaban en el inmueble y que, tras advertir la situación, dieron aviso inmediato al 911.

El episodio ocurrió en un edificio ubicado sobre la calle Riobamba al 1200. Hasta allí se trasladó personal del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad, que constató la presencia de la granada y activó el protocolo de seguridad correspondiente.

Según informó el Ministerio de Seguridad porteño a LA NACION, el explosivo será retirado del lugar para posteriormente proceder a su detonación controlada, luego de las primeras pericias realizadas en el departamento.

Operativo en Recoleta

Cómo fue el hallazgo de la granada en Recoleta

De acuerdo con la información oficial, los operarios se encontraban realizando trabajos de refacción dentro de uno de los departamentos del edificio cuando descubrieron el artefacto explosivo.

La situación generó alarma entre los presentes, quienes rápidamente se comunicaron con el sistema de emergencias 911. Minutos después llegó al lugar el Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad.

Los especialistas inspeccionaron el objeto y confirmaron que se trataba de una granada de mano activa. Tras una consulta judicial, se dispuso el retiro del explosivo para efectuar una detonación controlada en un sitio seguro. Por el momento no trascendió cómo llegó el artefacto al departamento ni desde cuándo se encontraba allí.

Otro operativo por un paquete sospechoso en el centro porteño

En paralelo, durante la mañana de este miércoles, personal del Escuadrón Antibombas también intervino en otro operativo en un edificio ubicado sobre Viamonte al 1100, luego de que se reportara la presencia de un paquete sospechoso.

Al arribar al lugar, los efectivos activaron el protocolo preventivo y constataron que el objeto era en realidad una réplica de bomba aérea. Según detalló el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, el elemento no contenía carga explosiva ni sustancias peligrosas.

La causa quedó caratulada como “intimidación pública” e interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo de Sebastián Ramos, ante la Secretaría N°4 de Esteban Murano.