“Me indigné”: indagaron al vecino de Chascomús que golpeó al adolescente herido cuando fue atropellado por un auto

“Lo reconocí como un chico que un día me quiso robar. Me indigné y le pegué”. Así, Leonardo Marzzellino explicó su ataque a golpes contra Kevin Martínez cuando el adolescente de 15 años era atendido después de haber sido embestido por un auto cuando iba como acompañante en una moto, en Chascomús. El joven falleció como consecuencia de las heridas que sufrió en el incidente vial, no por las trompadas que le propinó el ahora detenido.

A causa de aquel ataque, Marzzellino fue imputado por tentativa de homicidio. Fue indagado el sábado pasado por la fiscal Daniela Bertoletti Tramuja, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 de Chascomús, dependiente de la Fiscalía General de Dolores.

así fue el choque en Chascomús que terminó con la muerte de un adolescente

“Marzzellino continuará detenido. Hasta que no se tuvo la certeza de la causa de muerte de Martínez no se podía imputar acción alguna a Marzzellino. El viernes pasado declaró como testigo el médico que hizo la autopsia y fue claro en decir que el adolescente murió a raíz del accidente”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

Todo sucedió el 12 de este mes en Quintana y Jacarandá, Chascomús. Kevin iba como acompañante de una moto Honda XR150 conducida por Sebastián M., de 17 años. El vehículo en el que circulaban los dos adolescentes chocó contra un Ford Ka manejado por una joven de 25 años.

Ni Kevin ni el adolescente que manejaba la moto llevaban puesto un casco. Mientras Martínez era atendido por personal del Servicio de Atención Médica (SAME) y ante la presencia de personal de la Policía bonaerense, Leonardo Marzzellino, de 50 años, se acercó y comenzó a golpear al adolescente de forma salvaje. El ataque artero fue grabado por otra persona que estaba parada a pocos metros de distancia.

“Los policías van a ser citados a prestar declaración indagatoria, imputados por omisión de los deberes de funcionario público”, dijo a LA NACION una fuente judicial.

Kevin Martínez tenía 15 años

Según la autopsia, a causa del incidente vial, Martínez sufrió fracturas múltiples en los huesos del cráneo.

“La causa de muerte fue el accidente de tránsito, por más deleznable que parezca la acción del vecino que lo atacó a golpes. Al menos ese es el cuadro probatorio hasta el momento”, dijo a LA NACION una calificada fuente judicial.

“La lesión más grave fue la fractura múltiple de los huesos del cráneo, que determina una lesión que, debido a su magnitud, resulta idónea para producir la muerte. En cuanto al mecanismo de producción, el mismo es compatible con el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa que bien pudo haberse provocado por el mencionado choque, siendo la intensidad del impacto importante para producir las fracturas craneales que tienen, indudablemente, origen en ese traumatismo en la zona”, explicó una fuente del caso.

Marzzellino, el vecino que atacó a golpes a Martínez, había sido condenado hace un mes a la pena de seis años y seis meses de prisión por el delito de abuso sexual. No estaba en prisión porque la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores fue apelada ante el Tribunal de Casación bonaerense.

La moto en la que circulaban los dos adolescentes tenía pedido de secuestro porque había sido denunciada como robada.