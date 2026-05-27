Juicio por la muerte de Maradona: “la idea fija” de Diego y la decisión del equipo médico tratante

Después de ser operado de un hematoma subdural, a principios de noviembre de 2020, Diego Maradona tenía una “idea fija”: volver a su casa y que se lo “dejara tranquilo”.

Así lo recordó el médico Pablo Dimitroff en su declaración testimonial ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, a cargo del segundo juicio donde se debate si hubo responsabilidades penales en la muerte del astro mundial del fútbol. El testigo era el director de la Clínica Olivos cuando el Diez fue intervenido quirúrgicamente.

“Tras la operación lo vi recuperado, totalmente diferente. Después contó que se quería ir a su casa. Era difícil que entendiera que tenía que estar quieto. Ahí empezaron otros tipos de problemas”, recordó Dimitroff al declarar ante los jueces Alberto Gaig, presidente del tribunal, Pablo Rolón y Alberto Ortolani.

El testigo contó que la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las personas sentadas en el banquillo de los acusados, dijo que los “problemas” se debían a “a un cuadro de abstinencia alcohólica“.

“El 5 de noviembre hubo un evento importante que obligó una sedación más profunda. Se lo mantuvo sedado y por momentos tuvo momentos de excitación psicomotriz. No era sencillo”, sostuvo el exdirector de la Clínica Olivos.

También sostuvo: “Hasta el final de la internación, el 11, fue lo que nos tuvo en jaque. Hubo momentos en que era difícil tener controlado al paciente, se sacó varias veces el acceso venoso, hubo que darle medicación sedante, anticonvulsionante, en dosis importantes”, afirmó el testigo.

Dimitroff dijo que ante ese escenario y, teniendo en cuenta que el paciente necesitaba “una rehabilitación motriz y desintoxicación del consumo de sustancias, parecía que el lugar para que continuara su tratamiento no era su domicilio”.

El neurocirujano Leopoldo Luque Nicolás Suárez

Bajo juramento de decir la verdad, Dimitroff dijo que la idea de Swiss Medical era que Maradona continuara su tratamiento en un centro de rehabilitación de tercer nivel.

Entonces recordó lo de la “idea fija” de Diego. “Tuvimos una reunión más formal donde plantearon [la familia y el cuerpo médico tratante] que para la oferta que hacíamos necesitábamos el aval del paciente. El paciente tenía la idea fija de volver a su casa y que se lo dejara tranquilo“.

“El equipo médico tratante decidió llevarse a Maradona a su casa. Lo propusieron. Eran [Leopoldo] Luque y Cosachov. Las condiciones que pusieron para hacerlo, sin embargo, no corresponden a la figura de internación domiciliaria, sino a cuidados domiciliarios”, afirmó el testigo.

Antes de terminar su declaración Dimitroff dijo que “el corazón de Maradona funcionaba normal, luego de verlo monitoreado ocho días” y que “al momento de la internación y externación no estaba en insuficiencia cardíaca” .

El juez Alberto Gaig, presidente del tribunal TOMAS CUESTA - AFP

La audiencia de hoy comenzó con la declaración del neurocirujano Pablo Rubino, médico que participó de la operación a la que fue sometido Maradona.

El testigo dijo que vio un imagen del hematoma en el teléfono celular de Luque, entonces decidieron hacerle una nueva tomografía, El resultado confirmó que se trataba de un hematoma subdural crónico de 14 milímetros.

“En cualquier libro de literatura medica está demostrado que a partir de los diez milímetros es recomendación evacuarlo porque puede evolucionar. El cráneo es una estructura ósea inextensible. Dentro de él hay 80 por ciento de tejido cerebral, diez de sangre y líquido cefalorraquídeo, por lo que cualquier aumento de volumen, ya sea por un tumor o un hematoma, genera un problema de espacio. Eso produce una disminución del flujo sanguíneo y del oxígeno, y termina desplazando el cerebro. Diego tenía un desplazamiento de seis milímetros y, a partir de los 5 milímetros, ya es recomendable operar”, explicó.

Después de Rubino y antes de Dimitroff declaró la psiquiatra Marcela Waisman. Fue dos veces a la Clínica Olivos, pero no pudo ver a Maradona. Entonces se contactó como Cosachov.

“En el caso Maradona, Cosachov tenía más angustia por la exposición. Era de buena práctica consultar a otro colega. La autonomía y voluntad del paciente es hay que respetarla”, dijo.