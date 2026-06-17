Un joven evitó que le robaran en la puerta de su edificio golpeando a los ladrones

Un joven estudiante logró evitar que le robaran el celular tras enfrentarse contra dos delincuentes que lo interceptaron en la entrada de su edificio en el barrio de Nueva Córdoba, en la capital cordobesa.

El hecho, captado por las cámaras de seguridad del edificio, ocurrió el domingo pasado cerca de las cuatro de la mañana sobre la calle Obispo Trejo al 800, una zona con alto movimiento nocturno por la cercanía de boliches y bares.

Intentaron robarle en la entrada del edificio

Según muestran las imágenes de las cámaras de seguridad, el joven llegó corriendo a la puerta de su edificio e intentó ingresar rápidamente mientras buscaba las llaves en sus bolsillos.

Sin embargo, al verse acorralado y sin tiempo para abrir la puerta, se dio vuelta de inmediato para enfrentar a los atacantes. Primero le propinó una trompada en el rostro a uno de los ladrones y después le lanzó una patada al segundo. En medio del violento forcejeo, cayó al suelo un alfajor que la víctima acababa de comprar en un kiosco de la zona.

Tras la breve pero intensa pelea en la entrada, los asaltantes huyeron a las corridas sin lograr su objetivo y el estudiante finalmente pudo refugiarse dentro del inmueble.

Según precisó la propia víctima a ElDoce.tv, los delincuentes querían robarle el celular.

“El domingo a la madrugada sufrí un intento de robo en la entrada de mi edificio. Antes de lo que se ve en el video me intentaron agarrar el celular. Salí corriendo para el edificio y bueno, pasó eso”, contó el joven.

Y agregó: “Quisiera que se dé a conocer un poco el caso, así se toma más conciencia de la inseguridad que sufrimos los estudiantes en Nueva Córdoba”.

Asimismo, remarcó que a esa hora había movimiento y denunció la inactividad policial en la zona. “Eran las 4 de la mañana, pero había gente dando vueltas, salían del boliche, pero ningún policía dando vueltas ni cerca”.

Un caso similar

Una pareja de Santa Clara del Mar evitó que un grupo de delincuentes entrara a robar a su casa enfrentándolos a los golpes. En el video se ve cómo los ladrones atacan violentamente a la mujer y su marido.

Los cuatro delincuentes entraron al patio de la vivienda, ubicada en la esquina de Acapulco y Santa Elena, alrededor de las 23.30 horas, tras lograr trepar uno de los muros de la casa. Los atacantes estaban encapuchados, vestidos de negro y con linternas para poder moverse pese a la oscuridad.

El momento del intento de robo en Santa Clara del Mar

Según informó el diario de la costa bonaerense 0223, el enfrentamiento empezó cuando los delincuentes sorprendieron a la mujer en el jardín del domicilio. Ella los vio, comenzó a gritar y pedir ayuda a los vecinos que pudiesen estar cerca.

Al escuchar lo que ocurría, su pareja, que estaba dentro de la casa, salió al patio y comenzó inmediatamente un forcejeo contra los cuatro sujetos, intentando impedir que pudiesen avanzar. En medio de la pelea, donde también se involucró la mujer, los delincuentes la agarraron del pelo, la golpearon y la empujaron hasta tirarla al piso.

Finalmente, tras minutos de tensión gracias a la resistencia de las víctimas y la insistencia de sus gritos, el grupo de ladrones abandonó su plan inicial y escapó saltando nuevamente el paredón.