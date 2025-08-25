Intento de femicidio: un policía baleó a su pareja delante de su hija de cinco años y luego quiso suicidarse

Un policía de Gualeguaychú baleó a su pareja frente a su hija de cinco años y luego intentó suicidarse con la misma arma reglamentaria. Ambos permanecen internados en terapia intensiva, con pronóstico reservado. El intento de femicidio y suicidio ocurrió en el marco de una discusión en el domicilio que compartían, y es investigado por la Justicia local.

El episodio ocurrió ayer, pasadas las 21, en una vivienda situada en la intersección de las calles Gutenberg y Rioja, en la ciudad entrerriana.

Según fuentes vinculadas a la investigación, el hecho se produjo tras una discusión entre Mariano Leonel Corvalán, de 38 años, integrante de la fuerza, y Carolina Ivana Huck, de 30, docente integral y actual secretaria de un establecimiento de educación especial en la ciudad.

La violencia escaló hasta que Corvalán desenfundó su arma reglamentaria y le disparó a Huck. El proyectil impactó en la zona baja del tórax y alta del abdomen de la mujer.

Tras el ataque, Corvalán se comunicó con la Sala del Comando Radioeléctrico para dar aviso de lo ocurrido y solicitar una ambulancia en el domicilio que compartía la pareja y su hija. En diálogo con RADIO 2820, el jefe de Policía de Gualeguaychú, comisario mayor Luis Báez, indicó que desde el Comando se dio aviso al Hospital Centenario y a personal de la Comisaría 4ª, que acudió al lugar.

El frente de la casa de la pareja en Gualeguaychú

“Corvalán asistió a su pareja durante los primeros momentos, dio aviso a una hermana para que retirara a su hija de cinco años, que había presenciado todo lo ocurrido, y esperó en la vereda al móvil policial. Cuando los uniformados llegaron, se disparó con su arma reglamentaria en la parte baja de la mandíbula, con un tiro ascendente”, detalló Báez.

Ambos fueron trasladados al Servicio de Guardia del Hospital Centenario, donde recibieron las primeras atenciones médicas. “En el lugar actuó la Policía Científica, que realizó el peritaje y secuestró el arma reglamentaria con la que se efectuaron los disparos”, agregó el jefe policial.

Según indicaron fuentes policiales, la mujer alcanzó a enviar un mensaje de audio a una amiga para contar lo que estaba ocurriendo: “Leonel me pegó un tiro, por favor pedí ayuda”. En el fondo del audio se escucharía el llanto de la hija de ambos.

El lugar del intento de femicidio

El mensaje habría sido grabado a las 21.28 de ayer. Carolina había pasado buena parte de la tarde con la amiga a la que le envió el audio, y le habría comentado que, en los últimos tiempos, Corvalán “estaba muy celoso y eso llevaba a discusiones”.

Fuentes sanitarias confirmaron que el estado de salud de ambos es crítico. Huck fue intervenida quirúrgicamente: le extirparon el bazo y le suturaron el diafragma. Permanece en terapia intensiva con drenajes en ambos pulmones por hemoneumotórax bilateral, acumulación de sangre y aire en ambos pulmones. “Su situación es muy delicada, con gran pérdida de sangre”, indicaron.

El policía permanece internado en grave estado

En el caso de Corvalán, “su estado es reservado. Permanece internado también en terapia intensiva, con una lesión cerebral importante”.

“El disparo que propinó Corvalán a su pareja fue dentro del domicilio, mientras que el intento de quitarse la vida ocurrió en la vereda, de donde ya recogimos un casquillo que se corresponde con el arma reglamentaria del policía”, dijo a LA NACION el fiscal Jorge Gutiérrez, a cargo de la investigación.

El hospital donde están internados la víctima y el victimario

“Más allá del estado delicado de Corvalán, ordené su aprehensión y se encuentra bajo custodia policial. También solicité la intervención de Gendarmería para que realice las pericias y estamos recabando testimonios”, agregó.