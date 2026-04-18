Una amiga de Sophia, la joven hallada muerta en Rosario, habló del vínculo que tenía con su novio
Coty dijo que Valentín Alcida “era violento” consigo mismo y que mantenían una relación “tóxica”; la investigación apunta a un femicidio seguido de suicidio
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En medio de la conmoción en Rosario por un femicidio seguido de suicidio, habló una amiga de Sophia Civarelli, la joven a la que el viernes las autoridades hallaron muerta. Mientras se desarrolla la investigación, Coty ahondó sobre el vínculo que tenía con su pareja, Valentín Alcida, que se arrojó de un octavo piso tras comunicar que su novia había fallecido.
“Me comentó que él era violento, que cuando discutían él se ponía como agresivo, pero no para con ella, sino que se encerraba en el baño, golpeaba las paredes, se golpeaba él mismo la cara”, sostuvo en diálogo con el canal rosarino El Tres, según consignó Rosario 3.
Dijo, además, que le aconsejó a Sophia que no continúe su relación con Alcida. “Yo le dije que eso no era sano, que ella tenía que salir de ahí y ella me prometió que cuando encontrara algo estable y pudiera juntar plata se iba a ir”, contó Coty.
Y describió, tras afirmar que la víctima se sentía “ahogada” en el vínculo: “Él era muy celoso y muy tóxico. La quería solamente para él, no la quería compartir”.
Al ser consultada sobre la posibilidad de que la joven haya atentado contra su propia vida, su amiga afirmó: "Ella nunca se hubiera suicidado, nunca. Siento que pelearon y él se fue y a la madrugada volvió con otras intenciones. Por eso la mató”. Aseguró, en ese contexto, que se trató de un femicidio.
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