Intimidaciones en escuelas. Identificaron a un adolescente que estaba detrás de amenazas sobre balaceras

MAR DEL PLATA.- En el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Mar del Plata ya se recibieron por lo menos siete denuncias por amenazas en escuelas y colegios de la jurisdicción donde se detectaron mensajes intimidatorios que advierten y convocan a un “tiroteo” para este viernes, dentro de esos establecimientos.

El fiscal Walter Martínez Soto, a cargo de estas investigaciones, confirmó a LA NACION que se identificó y notificó a uno de los autores, alumno de 17 años que cursa en el Colegio Fray Mamerto Esquiú, en el barrio Parque Luro.

Esta clase de amenazas surgieron esta semana en varios establecimientos educativos de diferentes provincias. La intimidación con esas convocatorias a balaceras se da en el contexto del mortal tiroteo dentro de una escuela santafesina, donde el 30 de marzo fue asesinado un estudiante de 13 años, Ian Cabrera. El autor del homicidio en la Escuela N° 40 de la localidad de San Cristobal fue un chico de 15 años, inimputable por su edad y fanático de asesinos en masa y que planificó el ataque desde diciembre pasado con apoyo en un red social en la que se reivindican esos ataques. Hoy empezaron a regresar los alumnos a clase luego de esa tragedia que cerró durante dos semanas las puertas de ese establecimiento.

Los investigadores del caso sospechan que ese chico de 15 años, que quedó bajo tutela judicial, sería integrante de True Crime Community, un grupo virtual que admira y alienta balaceras en colegios. Otro integrante de esa red sería el adolescente de 16 años que fue imputado como involucrado en la planificación de aquel tiroteo en el que murió Ian Cabrera, de 13 años, y otros dos menores recibieron graves heridas de bala.

Los casos que se conocieron en Mar del Plata, algunos formalizados con denuncias, otros todavía en trámite por parte de las autoridades educativas, y en Miramar generaron alarma en autoridades, docentes, estudiantes y padres.

Frente a esta situación se generaron algunas medidas. En el colegio donde el autor está identificado se realizará este viernes una jornada de concientización sobre violencia escolar con participación de toda la comunidad educativa y en todos los establecimientos donde se detectaron estos mensajes están previstas presencias policiales cercanas.