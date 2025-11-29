Investigan la muerte de un ciudadano turco, cuyo cuerpo fue hallado en una ruta con una máscara del Hombre Araña

El cuerpo de Efe Saravoğlu, un joven turco de 24 años que llevaba un mes desaparecido, fue encontrado a la vera de la ruta 3, a la altura del kilómetro 82,5, en Cañuelas. El cadáver, que tenía la cabeza cubierta por una máscara del Hombre Araña, mostraba señales de haber sido apuñalado. Fue identificado a partir del documento encontrado entre sus pertenencias y la Justicia investiga las circunstancias que rodearon a su muerte.

La comisaría 1° de Cañuelas encontró el cuerpo boca abajo, vestido con un buzo negro, un jean azul, zapatillas y una máscara roja de Spiderman. En principio, el cuerpo “no era identificable” debido al estado en el que se encontraba, según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Saravoğlu era buscado desde el 27 de octubre, luego de que el consulado turco presentara la denuncia de desaparición ante la Policía de la Ciudad. En la investigación participaban el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), el Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA y el propio consulado turco. La causa por la desaparición estaba en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, a cargo de Pablo Rechini.

De acuerdo con lo consignado por el medio InfoCañuelas, el cuerpo fue encontrado por personal de mantenimiento de la concesión vial que realizaba tareas de corte de pasto. Personal de la Policía Científica detectó, en el primer peritaje realizado en la escena del hecho, una posible herida punzocortante en la zona del abdomen, compatible con un apuñalamiento.

La billetera de Efe Saravoğlu tenía rastros de sangre InfoCañuelas

Un dato inquietante surgió de la investigación: el 27 de octubre fue la última vez que el celular de Efe registró actividad en la ciudad de Buenos Aires, después de que un amigo suyo, también turco y residente en Palermo, lo pasara a buscar en un automóvil.

El celular de ese hombre reportó actividad en Cañuelas al día siguiente, el 28 de octubre. Siete días después, el 7 de noviembre, esa persona que por ahora es definida como “interesante para la investigación”, dejó el país en un vuelo desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde quedó consignado que el destino final de su viaje era Marruecos.

El jueves pasado, la PFA incautó el vehículo de ese hombre para realizar peritajes.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de La Plata para la autopsia. Por el momento la causa sigue caratulada como “averiguación de causales de muerte” en espera del resultado del examen forense.