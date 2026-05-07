La estrella británica Jake Hall fue encontrada muerta bajo sospechosas circunstancias después de una noche de fiesta

La noticia de la muerte del actor británico Jake Hall (35) conmocionó al mundo del espectáculo europeo. El exintegrante del exitoso reality británico The Only Way Is Essex fue encontrado muerto en una villa vacacional ubicada en Mallorca, España, en medio de circunstancias que todavía son investigadas por las autoridades locales.

Según reveló el diario británico The Sun, la policía encontró al mediático tendido sobre un charco de sangre y con graves heridas en la cabeza aparentemente provocadas por fragmentos de vidrio. Aunque las primeras hipótesis apuntan a un accidente, el caso continúa rodeado de interrogantes.

Las autoridades españolas trabajan sobre la teoría de que Jake habría sufrido un golpe fatal contra una puerta de cristal tras una noche de fiesta que se habría extendido hasta la madrugada. De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, el hombre salió a disfrutar con un grupo de amigos y decidió continuar la celebración en la propiedad alquilada donde se hospedaba, ubicada en Santa Margalida, al norte de Mallorca.

El actor habría muerto accidentalmente luego de impactar contra una puerta de cristal (Foto: Instagram @jakehall)

“Los testigos dijeron a los investigadores que había estado de fiesta toda la noche y decidió continuar la fiesta en el lugar que estaba alquilando”, aseguró una fuente citada por The Sun. Según trascendió, la policía recibió llamados alrededor de las 7:30 de la mañana del miércoles luego de que vecinos reportaran fuertes ruidos provenientes de la casa.

Uno de los residentes de la zona declaró al periódico local Última Hora que los sonidos eran tan intensos que hacían vibrar las paredes. “Empecé a oír un ruido muy fuerte, como si estuvieran taladrando algo”, contó el vecino, quien además aseguró que el grupo parecía “relativamente normal”, aunque dijo haberse sentido intimidado por la actitud de uno de los presentes.

El actor era padre de una niña pequeña (Foto: Instagram @jakehall)

La principal hipótesis de la policía española sobre la muerte de Jake Hall

La Guardia Civil investiga por estas horas si la muerte del mediático se produjo accidentalmente en la vivienda o si pudieron haberse visto involucrados terceros. “Nos centramos en la teoría de que la víctima falleció en un trágico accidente tras golpearse la cabeza contra la puerta de cristal, pero aún es demasiado pronto para afirmar con certeza qué ocurrió”, señalaron los investigadores.

También trascendió que, según algunos testimonios, el exmodelo se habría mostrado alterado durante la madrugada, posiblemente bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. “En un momento las cosas se pusieron agresivas”, aseguró otra fuente, quien agregó que Jake Hall habría intentado lastimarse golpeándose contra distintos objetos dentro de la vivienda.

Hasta el momento no hubo detenciones, aunque la policía ya interrogó a cuatro hombres y dos mujeres que estaban en la propiedad al momento del hecho.

Video compartido por los amigos de Jake Hall de sus fiestas en España

¿Cómo fueron las horas previas a la muerte del actor?

Horas antes de ser encontrado muerto, Jake Hall había compartido una publicación en Instagram. Con la canción “Beast of Burden” de The Rolling Stones de fondo, el video mostraba distintos momentos de su estadía en España, incluyendo paisajes, pinturas y escenas cotidianas.

“La vida a veces es una mierda, pero voy a intentar recordar las cosas buenas”, escribió el mediático en el mensaje que acompañaba las imágenes. La publicación rápidamente se llenó de comentarios de fanáticos y amigos que lamentaron su muerte.