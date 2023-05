José Luis Gioja apuntó contra la Corte Suprema por la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan: “Son lacras”

escuchar

Tras la suspensión de las elecciones previstas para este domingo en las provincias de Tucumán y San Juan, el candidato a gobernador de la provincia puntana José Luis Gioja apuntó duramente contra los dos fallos de la Corte Suprema de Justicia. “Son Lacras”, denunció.

“La Corte sigue haciendo de las suyas. Te avisan cuatro días antes. Son lacras”, disparó Gioja en diálogo con Radio 10. De este modo, el candidato a gobernador admitió que lo sorprendió el fallo de la Corte Suprema dado a conocer hoy.

“Me sorprendió porque yo creía que iba a pasar. Se vota el domingo y la suspenden [por la elección] el martes. No tienen respeto por la gente, por los partidos políticos”, disparó Gioja. “Yo soy adversario de Uñac, nosotros le íbamos a ganar, queríamos que jugase”, señaló el candidato a gobernador.

Y en es sentido aclaró: “Lo habíamos dicho desde siempre que Uñac no puede ser candidato porque la constitución provincial es clarita”. Si bien Gioja apuntó contra la reelección del actual gobernador de San Juan cuestionó los plazos de la decisión tomada por la Corte Suprema.

“El tema es, ¿cómo no lo hacen antes? Ahora vino un relaje. Lo hubieran hecho antes, ¿por qué demoraron todo esto?”, preguntó Gioja al destacar que el fallo “beneficia al Pro, al radicalismo y a los libertarios”.

Y al respecto completó: “Uñac tiene que darse cuenta que no puede ser candidato y respetar la ley y la Constitución. Si hubiera hecho eso desde el principio no habría Corte. Ahora tenemos que aguantar que esta Corte fije los plazos que quiera. La verdad que no sé cómo lo va a hacer”.

La reacción del Gobierno

En tanto, desde el Ejecutivo rechazaron también el fallo de la Corte Suprema al calificarlo como “una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias”.

“La Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo”, acusó el Gobierno a través de un comunicado oficial de la Casa Rosada, que después tuiteó el presidente Alberto Fernández.

Es el pueblo el que debe elegir sin intromisiones de ningún tipo.



La intromisión judicial en procesos electorales daña profundamente la convivencia democrática y altera peligrosamente la institucionalidad que tanto preservamos. pic.twitter.com/CD6AwT6fac — Alberto Fernández (@alferdez) May 9, 2023

“Ante las derrotas electorales que la derecha macrista y los autodenominados libertarios sufrieron en las elecciones del pasado domingo, acusó a las provincias argentinas y a sus gobernadores electos y ciudadanos de ser parte de una rémora feudal. Este es un concepto absolutamente despectivo hacia las provincias de nuestra Patria y hacia la esencia de la democracia Argentina que está cumpliendo cuarenta años de vigencia. Esos tristes conceptos de un expresidente, negadores del federalismo que nos rige, constituyeron claramente un anticipo del fallo que recién conocimos”, denunció el Gobierno.

“Es imperioso que la Corte de Justicia de la Nación deje de entrometerse en la institucionalidad de las provincias argentinas y deje a la gente votar. Es el pueblo el que debe elegir sin intromisiones de ningún tipo. La intromisión judicial en procesos electorales daña profundamente la convivencia democrática y altera peligrosamente la institucionalidad que tanto preservamos”, concluyó el comunicado.

LA NACION