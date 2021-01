El local de venta de uniformes médicos de Balvanera donde una chica venezolana fue drogada y abusada en una entrevista laboral Crédito: Facebook

En medio de la indignación que causó la liberación del hombre denunciado por haber violado a una joven venezolana de 18 años luego de pactar con ella una entrevista de trabajo en un local del barrio de Once, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el vicejefe, Diego Santilli, pidieron a la Justicia que accione de "manera rápida" y que "esté a la altura" para poder resolver la causa.

Desde las redes sociales, los funcionarios ayer demostraron su preocupación y mostraron su apoyo a la joven. "Todo mi apoyo a la joven venezolana y a su familia. Hay situaciones que no pueden seguir sucediendo", escribió Larreta y cerró: "La liberación del violador nos tiene que preocupar y ocupar a todos. La Policía de la Ciudad ya actuó: ahora, la Justicia debe estar a la altura".

Por su parte, Santilli expresó: "Acompaño en este difícil momento a la joven venezolana que denunció haber sido drogada y abusada". Al igual que Larreta, destacó la labor de las fuerzas policiales porteñas. "El acusado fue detenido por la Policía de la Ciudad. Ahora pedimos que la Justicia actúe rápido para esclarecer esta grave denuncia. Ninguna persona tiene que pasar por una situación así", escribió, más cauto en cuanto a la investigación que se encuentra en curso.

Ayer, la jueza a cargo del expediente procesó al acusado Irineo Humberto Garzón Martínez por un delito más grave por el que estaba imputado en un primer momento: por abuso sexual agravado con acceso carnal, pero el sospechoso, por el momento, continuará el proceso en libertad.

La fiscal en lo criminal y correccional Nº 41, Silvana Russi, ya se había opuesto a excarcelar al imputado cuando la jueza Zucconi le corrió vista antes de liberar al comerciante, por lo que había apelado el fallo de la magistrada por considerar que existe "peligro de fuga" y de "entorpecimiento de la investigación".

"Los estudios demostraron que existen lesiones compatibles con el acceso carnal, no nos queda duda que eso ocurrió", había dicho el abogado de la joven Pablo Baqué en radio La Red, tras lo cual consideró que "hay que preguntarle a la jueza los motivos por los que llegó a la decisión de liberarlo".

El hecho

Afiche en el que se señala al comerciante Irineo Garzón, acusado de drogar a una chica venezolana y abusar de ella en un local de venta de uniformes médicos de Balvanera Crédito: Facebook

El sábado pasado la joven asistió al local luego de haber pacatado una entrevista de trabajo con Irineo Humberto Garzón Martínez quien había publicado en Facebook una búsqueda laboral para vendedora. Su mamá, horas antes, y ante la duda que le generaba el aviso y un llamativo ida y vuelta que había tenido ese hombre con su hija, le había pedido a ella que le saque una foto al lugar donde ella trabajaría y que se la envíe.

Luego de la entrevista, la chica trabajó cerca de una hora y fue cuando el hombre -quien se presenta en las redes como Santiago Martínez- le ofreció un vaso de agua. Al tomarlo, ella comenzó a sentirse mal y le envió un mensaje a su madre y a su hermana diciendo que tenía miedo y que le temblaban las manos.

Tras el aviso, las mujeres llamaron a la Policía de la Ciudad que llegó al lugar encontrando la escena de la joven inconsciente y semidesnuda. Su abusador fue detenido, pero liberado a las pocas horas por no tener antecedentes, imputado por abuso sexual simple por la jueza porteña Karina Zucconi.

"Estoy muy decepcionada, indignada con la jueza, y detestando la Justicia de este país. Es la primera vez que tengo que acudir a la Justicia en la Argentina y no estoy de acuerdo, me parece injusta la decisión de esta jueza, y solo espero que se haga justicia para que esto no le ocurra nunca más a ninguna chica", dijo Thais, la madre de la joven a LA NACION.

