La muerte de Diego Maradona: tras un fallo clave sobre el juicio, prometen “ir a fondo y hasta las últimas consecuencias”

Tras un fallo de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro que rechazó una serie de planteos presentados por las defensas de los acusados y que allana el camino para que el segundo juicio donde se intentará develar si hubo responsabilidades penales por la muerte de Diego Maradona comience el 17 de marzo próximo, el abogado Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las imputadas, prometió ir a fondo y hasta las últimas consecuencias.

“A partir de lo resuelto por el tribunal de alzada vamos a ir a fondo y hasta las últimas consecuencias porque someter a los imputados a un nuevo juicio viola la garantía que prohíbe que una persona sea sometida dos veces a un proceso penal por los mismos hechos. Hay que tener en cuenta que el juicio anterior se anuló por deficiencias del propio Estado no por responsabilidad de los procesados, por lo tanto, la idea de un nuevo juicio solo tiene sustento en limpiar la imagen del sistema judicial y quedar bien con la opinión pública a costa de los derechos de los imputados", dijo Mischanchuk.

La destituida jueza Julieta Makintach STR - AFP

El primer juicio, que había comenzado el 11 de marzo pasado y donde eran juzgados Cosachov y otros seis acusados, fue declarado nulo a fines de mayo último después de que se conociera la participación de la por entonces jueza Julieta Makintach, que integraba el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, en la producción de un documental sobre el debate. La magistrada, finalmente, fue destituida.

“El segundo motivo de nuestra protesta tiene que ver con la posibilidad de que se avance en un nuevo juicio que se haga a través de dos debates diferentes que pueden dar lugar a sentencias contradictorias y futuras nulidades absolutas. Ambas decisiones nos afectan y utilizaremos todas las herramientas que nos otorga la ley para evitar que se avance de esta manera poniendo en riesgo el derecho de todas las partes de acceder a la verdad objetiva y una sentencia válida y justa. No debemos olvidar que detrás de los expedientes hay personas que la están pasando mal. En este caso, familiares de Maradona y los ocho profesionales de la salud injustamente acusados de haber provocado intencionalmente la muerte del ídolo, siendo que esto último con las nuevas pericias médicas quedó completamente descartado”, sostuvo el letrado tras ser notificado de la decisión del tribunal de alzada.

Cuando Mischanchuk habló de “la posibilidad de que se avance en un nuevo juicio que se haga a través de dos debates diferentes” hacía referencia a que su asistida y otro seis imputados serán juzgados por un tribunal colegiado y la octava acusada, la enfermera Dahiana Gisela Madrid, representada por el abogado Rodolfo Baqué, se someterá a un juicio

Ayer, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, por mayoría, declaró inadmisible los recursos de rapelación que habían presentado las defensas de Cosachov, el neurocirujano Leopoldo Luque, la coordinadora médica Nancy Forlini y el enfermero Ricardo Almirón.

Por mayoría, el tribunal de alzada también declaró abstracto los planteos presentados por las defensas del psicólogo Carlos Díaz y del coordinador de enfermeros Mariano Perroni, otros dos acusados.

Gianinna y Dalma Maradona en los tribunales de San Isidro Nicolás Suárez - LA NACION

Entre otras cuestiones, los camaristas Carlos Blanco, Gustavo Herbel y Oscar Quintana resolvieron sobre el pedido de que todos los acusados fuesen juzgados en juicio por jurados.

“Todos por jurados o todos bajo la órbita del juicio común”, había sostenido el abogado de Cosachov en una de sus presentaciones, rechazadas por el tribunal de alzada.

Mischanchuk también había hecho referencia a una “excepción de previo y especial pronunciamiento vinculada a la ‘prohibición de múltiple persecución penal’ equiparable a la conocida como ‘cosa juzgada’”.

El tribunal de alzada intervino después de que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7, a cargo del debate, rechazara una serie de pedidos de nulidad presentada por las defensas de los acusados y confirmó la fecha de inicio del segundo juicio.

En ese fallo, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, a cargo del nuevo juicio, confirmaron que el debate comenzará el 17 de marzo próximo y las audiencias se celebrarán martes, miércoles y jueves, de 10 a 17, en los Tribunales de San Isidro, en Ituzaingó 340.

Los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón NICOLAS SUAREZ - AFP

El Ministerio Público estará representado por los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren