La Matanza: le apuntaron en la cabeza para robarle la camioneta

Una banda de ladrones usó armas de guerra para apuntarle en la cabeza a una mujer para robarle la camioneta en Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza. A tan solo 200 metros de la escena del atraco, en agosto pasado, mataron a la preceptora Rita Mabel Suárez para sustraerle su auto.

El violento episodio ocurrió anoche en la esquina de Juan Florio y Del Campillo, en la mencionada localidad del partido de La Matanza. El asalto quedó registrado por la cámara de seguridad de un vecino de la denominada cuadra del terror.

Inseguridad en La Matanza: le apuntaron a la cabeza a una mujer para robarle la camioneta

La víctima llegaba a su casa con su camioneta, descendió del vehículo, activó el cierre de puertas a distancia e ingresó en por el acceso de la cochera. Al menos diez segundos después y, cuando no había llegado a cerrar el portón, el conductor de un Volkswagen Vento blanco se cruzó delante de la camioneta.

Instantes después, descendieron tres delincuentes armados con pistolas e ingresaron en la casa de la dueña de la camioneta. Al mismo tiempo, el cuarto ladrón esperaba en el Volkswagen Vento blanco.

Los asaltantes amenazaban con matar a la propietaria de la camioneta. A punta de pistola le exigieron que entregara la llave del vehículo, mientras la víctima pedía que no le disparen y que no ingresaran en la casa.

Le apuntaron en la cabeza para robarle la camioneta Capturas cámaras de seguridad

Fueron 25 segundos en los que la vida de la vecina estuvo en manos de los delincuentes. Al lado de la casa de la víctima, en la vereda, una mujer que paseaba el perro se quedó paralizada por miedo a que los ladrones le disparen.

Después que se apoderaron de la llave del vehículo, los delincuentes huyeron en la camioneta y en el automóvil en el que llegaron. Hasta el momento, la policía no logró apresar a los asaltantes.

No se trató de un hecho aislado en la zona. A tan solo 200 metros de allí, en la esquina de Juan Florio y Miró, el 14 de agosto pasado un grupo de ladrones asesinó a Suárez, de 47 años, para robarle su Renault Sandero.

La mujer llegó a la mencionada esquina, estacionó su automóvil y esperó. Había llegado con tiempo. Su hija de 18 años terminaba la clase de canto a las 18.30. Faltaban 15 minutos. Estaba acompañada por su hijo adolescente, que estaba sentado en el asiento del lado del acompañante.

De pronto, mientras esperaban a la joven, fueron sorprendidos por tres delincuentes. Querían robar el vehículo. Uno de los ladrones, sin mediar palabra, disparó. Poco después, la mujer murió. Fue asesinada a sangre fría delante del niño.

Por entonces, el crimen de Rita, que trabajaba como preceptora en un colegio secundario de González Catán, constituyó el segundo asesinato en menos de 24 horas, en el partido de La Matanza.

Ambos episodios, ocurridos en la cuadra del terror, pusieron al descubierto una realidad: en Argentina se roban 300 vehículos por día.

Estadísticas

Se trata de uno de los delitos que más creció en nuestro país durante los últimos diez años. Según cifras oficiales, la cantidad de automotores sustraídos pasó de 67.000, en 2015 a 109.000, en 2024.

La estadística realizada por el organismo oficial que ejerce la superintendencia de seguros puso al descubierto la cantidad de reclamos iniciados por robos de vehículos en todo el país.

Mientras otros estudios realizados por las empresas que se dedican al monitoreo satelital de los vehículos asegurados determinaron que siete de cada diez robos fueron concretados por delincuentes que estaban armados.

De acuerdo con las cifras oficiales, entre 6 y 7 de cada 10 robos de vehículos denunciados en territorio bonaerense fueron cometidos por delincuentes que amenazaron con armas a los automovilistas, lo que aumentó el nivel de violencia y el riesgo de vida para las víctimas de los asaltos.

Entre las razones para el aumento de la violencia en los robos de vehículos figura el hecho de que los asaltantes necesitan apoderarse de la llave del rodado para llevárselo y la única forma es si se amenaza al dueño del automóvil. Otro de los factores que influyó en el crecimiento de los hechos de sangre su la gran cantidad de armas que existen en poder de los asaltantes que, en el territorio bonaerense, se mueven con libertad ante la falta de presencia policial, según quedó expuesto en todos los videos grabados con cámaras de seguridad en los que se registraron los robos y que fueron difundidos por los vecinos.

Los casos ocurridos en la denominada cuadra del terror de Villa Luzuriaga confirman la realidad expuesta en las estadísticas. Según el mapa del delito, la zona caliente de los robos de automotores es la denominada área Suroeste, formada por los partidos de La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora. Allí se denunciaron 20.000 casos, lo que equivale a casi el 19 por ciento de todos los vehículos que fueron sustraídos en el país.