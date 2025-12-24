Mar del Plata: un comerciante se resistió a los tiros de un intento de robo y mató a dos delincuentes
Todo sucedió en un almacén situada a 1000 metros del estadio mundialista
2 minutos de lectura
MAR DEL PLATA.- Un comerciante se resistió a los tiros de un intento de robo y mató a balazos a dos delincuentes que intentaron robarle en su local, situado a diez cuadras del Estadio Mundialista José María Minella.
La víctima es un hombre de 48 años, propietario de un almacén situada en 20 de Septiembre y Quintana, en el barrio San José, en esta ciudad. Mientras le exigían el dinero de la caja y objetos de valor, los delincuentes golpearon al comerciante.
Según confirmaron fuentes policiales, la víctima logró hacerse de su arma, una pistola calibre 380, y disparó cuando los delincuentes huían. Hizo blanco en los dos ladrones, que cayeron sobre la vereda.
Los equipos de emergencias médicas convocados junto con el pedido de presencia policial mediante llamado al servicio de emergencias 911 pudieron constatar que ambos delincuentes presentaban impactos de bala y ya no tenían signos vitales.
El frustrado y trágico intento de asalto ocurrió a última hora de anoche en el comercio El Mercadito y desde la fiscalía de turno, a cargo de Romina Díaz, se trabajó en peritajes para determinar la dinámica de lo ocurrido.
El comerciante, imputado ahora por ambos homicidios y que presentaba lesiones cortantes en la cabeza producidas durante la agresión sufrida, entregó su arma para su correspondiente análisis por parte de la Justicia.
Por el momento se dispuso que continúe el proceso en libertad.
En el lugar se secuestraron, de acuerdo a datos aportados por las mismas fuentes, las armas que portaban los delincuentes fallecidos al igual que una motocicleta KTM de alta cilindrada que quedó estacionada en la puerta del comercio y habría sido la que utilizaron los ladrones para llegar hasta el lugar.
Fuentes judiciales confirmaron que el comercio tiene instaladas cámaras de seguridad, por lo que todo lo ocurrido quedó registrado en el disco de resguardo de las imágenes. Ese material ya está en manos de los detectives judiciales a cargo de la investigación. Allí se sustentaría que el comerciante actuó en legítima defensa y que disparó su arma cuando los delincuentes todavía estaban en el interior, previo a su intento de fuga.
